모바일 보건소시스템 활용 평가 “장려상” 수상

[헤럴드경제(영광)=김경민기자]영광군은 지난 18일 한국사회보장정보원 주관으로 서울PJ호텔에서 열린 2025년 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 모바일 보건소 시스템 활용 평가 성과대회에서 장려상을 수상하며 2년 연속 우수기관으로 선정되었다.

이번 평가는 모바일 보건소시스템을 활용한 사전·후 평가, 서비스 기록지 생성률, 1인당 활용건수 등 다양한 지표를 기반으로 우수기관을 선정하였다. 영광군은 어르신들의 건강관리 효율성을 높이고, AI-IoT기반 건강관리 서비스 제공에서 우수한 성과를 거둔 것으로 평가되었다.

AI-IoT기반 어르신 건강관리사업은 65세 이상 어르신을 대상으로 건강디바이스 5종(손목활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계, AI 스피커)을 지원하여 대상자별 맞춤 비대면 건강관리서비스를 제공하는 사업이다.

특히 어르신이 오늘건강 앱을 직접 사용하여 자가건강관리 능력을 향상시키도록 돕고 있으며, 관리 대상자 기준 사업 참여 전후 혈압측정율이 18.8%에서 77%로, 당뇨측정율이 28.4%에서 75.3%증가하여 건강행태가 개선된 것으로 나타났다.

영광군 보건소장은 “이번 수상은 어르신들이 AI-IoT를 활용하여 자가 건강관리가 가능하도록 변화를 이끌어냈다는 점에서 큰 의미가 있다”라며, “이번 성과에 머무르지 않고, AI-IoT를 통해 어르신의 일상이 곧 건강관리가 이루어지는 공간이 되도록 노력하겠다”라고 말했다.