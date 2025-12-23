3실, 3국·12관, 62과·팀 체계로 확대 개편 여성농업인 및 반려인 전담부서 정규 조직화 “햇빛소득마을·영농형태양광 정책 뒷받침”

[헤럴드경제=양영경 기자] 농림축산식품부는 농어촌 기본소득과 농촌 에너지 전환 정책을 전담할 국장급 조직인 ‘농촌소득에너지정책관’을 신설한다.

농식품부는 이번 조직 개편에 따라 농식품부 인력은 21명이 증원되며 조직 체계는 기존 3실, 2국, 12관, 59과·팀에서 3실, 3국, 12관, 62과·팀으로 확대된다고 23일 밝혔다.

이는 2017년 방역정책국, 2022년 동물복지환경정책관 신설 이후 약 3년 만에 이뤄지는 대규모 조직 개편이다.

신설되는 농촌소득에너지정책관 산하에는 농촌소득정책과, 농업정책보험과, 농촌에너지정책과, 농업재해지원팀, 농촌탄소중립추진팀이 배치된다. 기존 공익직불정책과, 재해보험정책과, 농촌탄소중립정책과를 이관해 과 명칭을 조정하고 2개 팀을 새로 신설하는 방식이다.

농식품부는 이번 개편을 통해 소멸 위기에 놓인 농어촌 지역의 활력을 높이기 위한 농어촌 기본소득 시범사업을 비롯해 재생에너지 확산을 위한 햇빛소득마을 조성, 영농형 태양광 제도화 등 새 정부의 핵심 정책 추진 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대했다. 기후위기에 따른 농업재해와 관련해 국가 차원의 관리 체계도 한층 강화한다는 계획이다.

동물복지 조직도 확대·개편된다. 농식품부는 기존 동물복지환경정책관을 동물복지정책국으로 개편하고, 한시 조직이던 반려산업동물의료팀을 반려산업동물의료과로 정규 직제화했다.

농림축산검역본부 소속인 동물보호과를 농식품부 본부로 이관해 동물보호·복지 정책의 수립부터 운영·관리까지 기능을 일원화했다. 이를 통해 동물복지 정책 대상을 반려동물에서 실험·봉사·농장 동물 등 비반려동물까지 확대할 기반을 마련했다는 게 농식품부의 설명이다.

아울러 농업정책관 소관에 농촌 성평등 문화 정착을 전담하는 농촌여성정책과를 신설했다. 농식품부는 2019년부터 농촌여성정책팀을 운영해 왔지만 해당 조직은 존속 기한이 있는 한시 조직이었다.

정책 기획과 시장 대응 기능도 강화된다. 농업혁신정책실의 명칭은 농산업혁신정책실로 변경했다. 부처 자율기구로 농식품 및 농촌 정책 발굴을 위한 농산업전략기획단과 농식품 수급 안정을 담당할 농식품시장관리과를 신설했다. 반면 농식품수급안정지원단은 존속 기한 만료로 폐지했다.

이번 조직 개편에는 농식품(K-푸드) 및 전통주 수출 4명, 농산물 가격 안정 제도 2명, 쌀 수급 관리와 식량 안보 2명, 디지털 홍보 강화를 위한 인력 1명 증원도 포함됐다.