1세대 3%대·2세대 5%대·3세대 16%대 등 차등 비급여 과잉진료·보험사기 등 누적 적자 확대 영향 최근 5년 평균 인상폭보다 낮아…개인 인상률 상이

[헤럴드경제=박성준 기자] 내년도 실손의료보험 보험료가 평균 약 7.8% 오른다. 특히 4세대 실손의 경우 평균 보험료 인상률이 20%를 웃돌 전망이다.

손해보험협회는 23일 ‘2026년도 실손의료보험 보험료 조정 관련’ 설명자료를 내고 이같은 조정안을 발표했다. 평균 인상률 7.8%는 최근 5년간 실손 전체 인상률 평균(보험료 기준 가중평균)인 연평균 9.0%보다 1.2%포인트(p) 낮은 수준이다.

세대별로 보면 ▷1세대 가입자 3%대 ▷2세대 5%대 ▷3세대 16%대 ▷4세대 20%대 인상된다. 각 세대별로 보장 범위가 다르며 초기(1세대) 가입자일수록 보장 범위가 넓되 (다른 세대에 비해) 높은 보험료를 내고 있다. 비급여 항목의 과잉 진료 문제, 보험사기 등으로 인한 보험금 누수, 실손 누적 적자로 인해 보험료 인상이 불가피하다는 게 손보협회의 설명이다.

이번 실손 보험료 인상률은 보험사들의 평균 수준으로, 모든 가입자에게 일률적으로 적용되는 인상률은 아니다. 가입자마다 상품의 갱신주기·종류, 가입자의 나이·성별, 보험사마다 손해율 상황 등에 따라 개별 가입자에게 적용되는 인상률은 다를 수 있다.

손보협회는 실제 보험료 조정 수준은 개인별로 보험계약이 실제 갱신되는 시기에 보험사에서 발송하는 보험료 갱신 안내장 등을 통해 확인 가능하다고 전했다.

손보협회 관계자는 “실손 가입자의 보험료 부담을 합리화하기 위해 지속해서 노력하고 있다”면서 “필수의료 중심의 의료체계 정상화와 국민 의료비 부담 감소, 적정 의료비 보장 등 실손보험 개편 방안 이행을 위해 정부 정책에 적극 협조해 나갈 예정”이라고 말했다.