에이스침대(대표 안성호·사진)가 23일 연탄 11만장(1억원)을 기부하고 배달까지 직접 했다. 회사는 이날 서울 노원구 상계동에서 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행에 기부금 1억원을 전달했다. 기부금은 연탄 11만장을 마련할 수 있는 규모로, 연탄난방에 의존해 겨울을 나는 고령자와 취약계층의 생계 지원에 쓰일 예정이다. 조문술 기자


