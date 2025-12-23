임직원과 네티즌 기부금 1대 1 결합 올해 임직원 565명 4400만원 기부

LG헬로비전은 임직원과 네티즌이 함께 참여하는 연말 봉사활동인 ‘마음나눔 더블기부’ 캠페인을 성공적으로 마무리했다고 23일 밝혔다.

마음나눔 더블기부는 임직원이 월급의 일부를 기부하고, 네이버 해피빈을 통해 임직원과 네티즌의 기부금을 1대1로 결합하는 ESG 캠페인이다.

올해 마음나눔 더블기부에 참여한 LG헬로비전 임직원은 565명이었다. 이를 통해 총 4400만 원의 기부금을 마련했다. 여기에 네티즌 약 1만명이 화답해 총 8800만 원의 기부금을 조성하게 됐다.

LG헬로비전은 임직원 설문조사를 통해 자립 준비 청년, 노인, 장애인 등을 위한 14개의 모금함을 준비했다. ▷취약계층 장애인을 위한 방한 패키지 ▷자립 준비 청년의 범죄 예방 캠페인 ▷취약계층 아동 교육비 ▷가정 학대 피해 청소년 심리치료 ▷조손 가정 양육 환경 지원 ▷지역사회 생물다양성 보전 활동 등이다.

올해로 6년째를 맞은 더블기부는 임직원의 자발적 참여와 시민들의 공감 속에 꾸준히 이어져 왔다. LG헬로비전 더블기부는 해피빈과 함께 참여형 사회공헌으로 자리매김했다.

아울러 임직원 봉사활동도 병행됐다. LG헬로비전은 NGO단체 ‘체인지메이커’와 협력해 지역복지센터 및 그룹홈 아동을 위해 ‘크리스마스 리스(장식품)’를 제작하고 나눔 활동을 진행했다. 이를 통해 임직원 약 40명은 아이들에게 크리스마스 행사를 선물했다. 고재우 기자