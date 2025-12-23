[헤럴드경제=김진 기자] 농심은 미국 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항에 ‘신라면 분식’ 글로벌 4호점(사진)을 열었다고 23일 밝혔다.

‘신라면 분식’은 농심이 글로벌 시장에서 직접 운영하는 신라면 체험 공간이다. 4호점은 JFK 공항 터미널 1의 4층 푸드코트에 있는 카페테리아 형태로 조성됐다.

방문객은 점원이 즉석조리기를 이용해 끓여주는 ‘한강 라면’ 스타일의 신라면을 맛볼 수 있다. 계란, 치즈 등 재료를 추가할 수 있는 토핑 바에서 개인 취향을 반영할 수도 있다.

메뉴는 신라면·신라면 블랙 등 대표 제품 외에도 신라면 툼바, 순라면 등으로 다양화했다. 바나나킥, 새우깡 등 K-팝 스타들의 ‘최애’ 스낵도 선보인다.

농심 관계자는 “세계 트렌드의 최전선인 뉴욕 JFK 공항은 신라면의 글로벌 위상을 보여줄 수 있는 미국 내 대표 랜드마크”라며 “여행의 시작과 끝에서 만나는 신라면 분식을 통해 전 세계 소비자들에게 신라면이 잊지 못할 추억으로 남도록 하겠다”고 말했다.