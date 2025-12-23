[헤럴드경제=최은지 기자] 비보존제약은 비마약성 진통제 ‘어나프라주’가 출시 2개월 만에 매출 28억7000만원을 달성했다고 23일 밝혔다. 이는 출시 초기 회사의 가이던스를 상회하는 수치다.

어나프라주는 지난해 식품의약품안전처로부터 판매 승인을 받은 혁신신약(First-in-class) 비마약성 진통제다. 지난 10월 30일부터 국내 의료기관을 대상으로 본격적인 공급이 시작됐다.

수요가 많은 주요 대형 종합병원들의 약사위원회(DC) 승인도 순조롭게 진행되고 있다. 현재 16개의 대학병원 승인을 마쳤다. 내년부터 매출액도 빠르게 증가할 전망이다.

내년 1분기에는 중국 글로벌 위탁생산(CMO) 제약사에서 생산된 물량도 추가로 도입될 예정으로 판매 확대에 따른 대응 여력도 확보했다.

비보존제약 관계자는 “어나프라주는 발매 초기 단계임에도 불구하고 시장 반응이 예상보다 빠르게 나타나고 있다”며 “비보존의 상업화 역량을 시장에 입증했다”고 말했다.

이어 “어나프라주의 성공적 국내시장 안착을 계기로 관계사인 비보존과 협력해 미국 임상 준비는 물론 글로벌 시장 진출을 확대해 나갈 것이다”고 말했다.