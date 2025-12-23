국내 최초 미국 드론·UAM 산업 투자 ETF ‘UAM 톱2’ 조비·아처에 30% 이상 집중 투자

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 차세대 교통수단으로 부상하고 있는 도심항공교통(UAM)과 드론 산업을 대표하는 미국 핵심 기업에 집중 투자하는 ‘KODEX 미국드론UAM TOP10’ 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 23일 밝혔다. 미국 드론과 UAM 분야에 집중 투자하는 국내 최초의 상품이다.

UAM은 전기 수직 이착륙기(eVTOL) 등을 활용해 도심 내 단거리 이동을 항공으로 연결하는 교통 체계다. 미국과 아랍에미리트(UAE) 정부 주도로 국가 차원의 UAM 인프라 상용화 움직임이 강화되면서 내년이 UAM 상업화의 원년으로 전망된다.

KODEX 미국드론UAM TOP10 ETF는 UAM 및 드론 산업을 선도하는 미국 핵심 기업 10곳에 집중 투자하는 상품이다. 특히 글로벌 UAM 상용화를 이끌고 있는 선두 기업 조비 애비에이션(Joby Aviation)과 아처 애비에이션(Archer Aviation)에 약 30% 이상 비중으로 집중 투자한다.

조비 애비에이션은 전기 수직 이착륙기 분야에서 상용화 인증 진척도가 가장 빠른 기업으로 평가받고 있다. 아처 애비에이션은 미국 내 에어택시 인프라를 선제적으로 구축하고 있다. 조비 에비에이션과 아처 에비에이션은 내년부터 아랍에미리트에서 첫 상용화를 앞두고 있다.

여기에 대표적인 무인기 업체인 크라토스(Kratos), 에어로바이런먼트(Aerovironment)를 포함해 높은 성장 잠재력을 가진 드론 기업들에 투자한다. 또, 안정적인 비즈니스를 유지하고 있는 항공 서비스 기업 GE 에어로스페이스(GE Aerospace), FTAI 애비에이션(FTAI Aviation) 등도 선별 투자한다.

김천흥 삼성자산운용 매니저는 “UAM과 드론은 단순한 미래 기술이 아니라 교통과 물류를 아우르는 차세대 국가 전략 산업”이라며 “KODEX 미국드론UAM TOP10 ETF는 UAM, 드론, 항공 서비스 대표 기업들만 엄선해 글로벌 하늘길 패러다임 변화에 투자할 수 있는 상품”이라고 말했다.