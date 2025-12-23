방사청 KDDX 상세설계 사업자 선정 방식 결정 당초 유력했던 공동설계 담합 우려 기존 관행 수의계약 택하지 않아 절차 복합해져 방사청 내년 말 계약체결 목표 HD현대·한화 수주 경쟁 더욱 치열해질듯

[헤럴드경제=한영대 기자] 약 2년 동안 표류됐던 한국형차기구축함(KDDX) 상세설계 사업자 선정 방식이 결국 경쟁입찰로 확정됐다. 그동안 관례처럼 진행됐던 수의계약이 아닌 다른 방식을 택한 만큼 사업 진행 과정에서 혼선이 발생할 것이라는 우려가 나오고 있다.

2년만에 결국 경쟁입찰

23일 방산업계에 따르면 방위사업청은 전날 방위사업추진위원회에서 KDDX 상세설계 및 선도함 건조를 맡을 사업자 선정방식으로 경쟁입찰을 택했다. KDDX는 선체와 이지스 체계를 모두 국내 기술로 건조하는 첫 국산 구축함 사업이다. 투입되는 예산만 7조8000억원이다.

함정 건조 사업은 통상 개념설계, 기본설계, 상세설계 및 선도함 건조, 후속함 건조 순으로 진행된다. 한화오션은 함정 설계 밑그림을 그리는 개념설계, HD현대중공업은 함정에 설치될 무기 및 시스템을 구체화하는 기본설계를 맡았다.

방사청은 애초 사업의 연속성을 고려해 기본설계를 진행한 기업이 상세설계를 맡는 수의계약을 고려했다. 하지만 한화오션이 HD현대중공업의 군사기밀 유출 사건을 문제 삼으며 경쟁입찰 또는 공동설계를 강하게 주장하면서 상황은 달려졌다. 한화와 HD현대가 KDDX 사업을 둘러싸고 극한 갈등을 벌이자 KDDX 사업자 선정방식 결정은 약 2년 동안 미뤄졌다.

KDDX 사업사 선정방식은 애초 공동설계가 유력한 것으로 알려졌다. HD현대와 한화가 KDDX 사업을 동시에 맡아야 잡음을 최소화할 수 있어서다. 애초 유력했던 수의계약은 이재명 대통령이 지난 5일 “군사기밀을 빼돌려서 처벌받은 데에 수의계약을 주느니 이상한 소리가 나온다”와 같은 발언을 하면서 사실상 물건너갔다. 하지만 공동설계로 진행 시 담합 논란이 발생할 수 있다는 이유로 최종적으로 경쟁입찰이 선택됐다.

HD현대 ‘보안감점’ 적용되나

방사청의 이번 결정으로 KDDX 사업 과정에서 혼란이 발생할 수 있다는 우려가 나오고 있다. 기존의 수의계약을 포기, 새로운 길을 걸어야 하기 때문이다. 실제 19차례 함정 설계에서 충무공이순신함을 제외하곤 모두 수의계약으로 진행됐다. 이로써 방사청은 함정 경쟁입찰에 필요한 평가항목 등을 새로 설정해야 한다.

사업 절차도 더욱 복잡해졌다. 한화와 HD현대가 상세설계 계획서를 제출해야하는 것은 물론 입찰공고, 제안서 평가 등을 진행해야 한다. 방사청은 내년 말 계약을 목표로 하고 있지만, 계획서 검토 등으로 인해 계약 체결 시기가 늦어질 수 있다.

HD현대의 보안 감점 적용 여부에 대해서도 논란이 발생할 것으로 전망된다. 앞서 방사청은 HD현대중공업에 군사기밀 유출 사건에 따른 보안감점 기간을 내년 12월까지 연장한다고 발표했지만, HD현대의 강한 반발로 관련 사안을 재검토한다는 입장을 밝혔다.

방사청은 KDDX 사업에서의 감점 적용 여부에 대해 “보안 감점과 관련해 심도 잇는 검토를 하고 있다”며 “지금 단계에서 감점 여부를 말할 순 없다”고 말했다. 향후 HD현대중공업에 보안 감점이 적용되지 않을 시 한화가 반발할 수 있는 만큼 방사청으로선 난감한 상황에 처했다.

KDDX 놓칠 수 없는 HD현대·한화

한화와 HD현대는 KDDX 상세설계를 맡기 위해 치열한 경쟁을 또 다시 펼칠 전망이다. KDDX 사업 수주 여부에 따라 군함 사업의 향방이 달라질 수 있어서다.

한화는 잠수함 건조 이력은 풍부하지만, 수상함 건조 경험은 HD현대에 비해 부족하다. 국내에서의 경험 부족으로 인해 해외 수상함 수주전에서 불리한 위치에 놓여있다는 평가를 받고 있다. 한화는 글로벌 수상함 시장 진출에 속도를 내기 위해 KDDX 수주가 필요하다.

HD현대도 KDDX 사업 수주가 절실하다. 이번 수주를 통해 국내 수상함 강자라는 지위를 확고히할 수 있을 뿐만 아니라 글로벌 시장에서의 입지도 더욱 넓힐 수 있다. 방산업계 관계자는 “KDDX 사업 이후 국내에서 당분간 조단위 군함 사업이 발주되기 어렵다는 목소리가 나와, 한화와 HD현대는 KDDX 사업에 목숨을 걸 수밖에 없다”고 말했다.