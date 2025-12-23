BBQ, 국내 브랜드 중 최고점…11월 맛있는 치킨 1위에

[헤럴드경제=김진 기자] 제너시스BBQ 그룹은 BBQ 치킨이 국내 치킨 프랜차이즈 브랜드 중 ‘가장 맛있는 치킨’ 1위를 차지했다고 23일 밝혔다.

여론 조사 기관 데이터앤리서치는 뉴스·커뮤니티·블로그 등 다양한 채널과 사이트를 대상으로 11월, 치킨 브랜드 9개의 ‘맛있다’ 키워드를 분석했다. 브랜드명을 검색한 뒤 추출된 연관어 중 ‘맛있다’ 키워드의 언급량을 종합한 방식이다.

BBQ 치킨의 ‘맛있다’ 키워드 포스팅 수는 총 519건으로, 9개 브랜드 중 가장 많았다. 전체 포스팅 수 1444건 가운데 35.9%에 해당하는 수치다. 2위를 기록한 브랜드보다 2배 이상 높았다.

한편 연간 12억 명 이상의 이용자가 방문하는 미국 대표 로컬 리뷰·검색 플랫폼 Yelp(옐프)는 BBQ를 ‘미국에서 가장 사랑받는 브랜드’ 3위에 선정했다. 또 구독자 190만명을 보유한 미국 푸드 전문 매거진 ‘테이스트 오브 홈(Taste of Home)’은 미국 전역의 치킨 패스트푸드 레스토랑 7곳의 치킨을 시식 및 평가해 BBQ를 ‘최고의 치킨’으로 발표했다.

BBQ 관계자는 “국내는 물론 글로벌 시장에서 인정받은 맛의 경쟁력을 계속 강화하겠다”고 말했다.