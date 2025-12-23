“관광펜션 기능 확대, 수요,공급 만족 확대”

​[헤럴드경제=함영훈 기자] 사단법인 한국관광펜션업협회는 김정배 전 문화체육관광부 제2차관이 2대신임 회장으로 공식 취임했다고 23일 밝혔다.

김 회장은 관광펜션의 기능을 단순 숙박에서 지역 관광 비즈니스 플랫폼으로 확대하여 펜션운영자의 실질적 수익 제고와 관광객의 편의 증진을 동시에 달성하겠다는 비전을 밝혔다.

그는 펜션운영자의 매출 확대를 위해 관광객 편의를 최우선으로 하는 무장애 시설개선 캠페인을 전개함으로써 고령층, 장애인, 영유아 동반 가족 등 전 계층으로 소비층을 확장하고 이를 통해 관광펜션의 시장 경쟁력을 근본적으로 확보해 나갈 방침이다.

이러한 소비층의 확장은 관광펜션의 이용 문턱을 낮춰 신규 관광 수요를 창출함과 동시에 객실 가동률을 높여 펜션운영자에게 직접적인 경영 이익을 제공하게 되고, 이는 ‘누구나 즐길 수 있는 관광 환경 조성’이라는 정부의 보편적 관광 정책과도 긴밀히 맞물려 정책적 시너지를 발휘하게 될 것이라고 김회장은 밝혔다.

아울러, 정부의 ‘여행가는 달’ 등 주요 관광 활성화 정책 기조에 맞춰 관광펜션 전용 숙박 혜택과 마케팅을 유기적으로 연결함으로써 관광객에게는 합리적이고 편리한 여행 환경을 제공하고, 펜션운영자에게는 정책적 수혜를 통한 예약률 극대화의 기회를 부여할 계획이다.

그는 관광펜션의 기능 확장을 통하여 이용자에게 적극적인 환대 서비스를 제공, 관광펜션 운영자의 수익을 다변화하며 관광 거점으로서 지역의 지속 가능한 성장을 위하여 운영자와 관광객, 정부 정책이 선순환하는 구조를 만들겠다는 복안도 제시했다.