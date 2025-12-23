[헤럴드경제=함영훈 기자] 사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 2025년 연말 캠페인 광고 모델로 활동 중인 배우 채종협이 1000만 원을 기부했다고 22일 밝혔다.

채종협은 사랑의열매 연말 광고 모델로 나눔 메시지를 전해온 데 이어, 따뜻한 나눔을 직접 실천하게 됐다.

채종협은 “사랑의열매 광고 모델로 함께하며 오히려 제가 따뜻한 에너지를 얻어갈 수 있었다”며 “추운 겨울 이웃들에게 작은 희망을 전하고자 하는 마음에 기부를 결심했다”고 말했다. 이어 “광고 촬영부터 기부까지, 나눔문화를 확산하는 데 작은 역할이라도 함께할 수 있어 영광”이라고 덧붙였다.

이번에 전달된 기부금은 취약계층의 겨울철 난방 지원과 생활 안전을 돕는 데 데 사용될 예정이다.

앞서 채종협이 출연한 사랑의열매 연말 광고 ‘사랑은 멋지다’는 기존 비영리 광고의 문법에서 벗어나 ‘기부’ 언급 없이, 나눔을 시작할 때 느끼는 설렘과 낭만을 표현했다.

특히 영화 같은 시각적 효과와 스토리가 잘 어우러지며 잔잔한 호응을 얻고 있다. 광고 속 채종협은 나레이션을 통해 진정성 있는 톤으로 담백한 설렘의 감정을 전하며 대중의 마음을 사로잡았다.

채종협은 일본 전역에서 큰 인기를 얻은 드라마 ‘Eye Love You’로 주목받았으며, 국내에서도 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 9월에는 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’ 출연 소식을 전하며 차기작에 대한 기대를 모으고 있다.

한편, 사랑의열매는 지난 1일부터 연말연시 집중모금캠페인 ‘희망2026나눔캠페인’을 시작했다. ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 내일’을 슬로건으로 내년 1월 31일까지 62일간 전국 17개 시·도 지회에서 일제히 전개되고 있다.