[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대경대는 동물사육복지과가 경북 경산 소재 동물원 ‘이웃집수달’(Otter’s Home)로 부터 ‘수달사랑 장학금’을 기부 기증식을 개최하고 앞으로 ‘이웃집 수달, 수달사랑 장학금’을 운영한다고 22일 밝혔다.

기부금은 총 1000만원이다. 앞으로 기부 장학금 ‘이웃집수달, 수달사랑 장학금’ 명칭으로 대경대 정글랩 실습생 10명을 대상으로 지정 장학금으로 사용될 예정이다.

이웃집수달은 수달을 비롯한 국제적 멸종위기종을 전시·관리하며 다양한 동물관련 콘텐츠로 41만 구독자를 보유한 유튜브 채널을 운영해 오며 경북 경산에 이웃집 수달을 운영하고 있다.

이웃집수달 측은 “멸종위기종 번식과 생태 탐구 등을 전문적으로 하고 있는 대경대 동물사육복지과 정글랩 실습현장을 확인해 보고 전공학생들을 위해 기부결정을 하게 됐다”고 밝혔다.

이채영 대경대 총장은 “이번 기부는 멸종위기종 보전과 생태 교육의 가치를 대학 교육 현장과 실질적으로 연결한 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 산업체와의 산학 교류를 통해 현장 중심 교육의 교육적 가치를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.