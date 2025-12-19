작년보다 115명 줄어…51세 이상 비중 가장 높아

[헤럴드경제=박성준 기자] 금융감독원은 보험전문인시험관리위원회를 개최해 2025년도 제31회 보험중개사 시험에서 188명이 최종 합격했다고 19일 밝혔다.

지난달 9일에 실시한 보험중개사 시험의 응시자 647명 중 총 188명이 합격했으며, 합격률은 29.1%였다. 지난해 합격자(303명) 대비로는 115명 줄었다. 금감원은 매과목 40점 이상, 모든 과목 평균 60점 이상 득점한 자를 최종 합격자로 결정한다. 업종별로는 ▷생명보험중개사 49명 ▷손해보험중개사 86명 ▷제3보험중개사 53명 등이다.

합격자 평균 점수는 ▷생명보험중개사 68.1점 ▷손해보험중개사 65.4점 ▷제3보험중개사 68.1점으로 나타났다. 합격 예정자는 전 연령대에 고르게 분포해 있으며, 51세 이상의 비중이 29.3%로 가장 많았다.

합격자 명단은 이날 금감원 홈페이지와 보험개발원 홈페이지를 통해 확인이 가능하다. 합격증은 응시원서에 기재한 주소지로 일괄 배송(등기우편)된다.