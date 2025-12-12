[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 해양수산부의 제3차 연안정비사업 기본계획(변경) 고시에 따라 신규 연안정비사업 4개 지구가 반영되고 총사업비 149억원(국비 103억 원)의 예산을 확보했다고 12일 밝혔다.

반영된 신규 4개 지구는 2026년 옹진군 대청도 모래울동 지구와 중구 왕산·용유 지구가 착수하며 2028년에는 옹진군 소이작항 지구가 추진된다.

국비 103억원은 ▷모래울동지구(19억 원) ▷왕산지구(77억 원) ▷용유지구(2억6000만원) ▷소이작항지구(4억4000만원)에 투입된다.

최근 인천 해안은 해수면 상승과 산업·항만·주거단지 확충 등으로 해안선 변화가 가속화되며 침식 피해가 심화되고 있다.

시는 해안지역의 조수 재난(대조기) 대응력 강화를 위해 관리계획을 수립·운영하고 있다.

침수 우려 지역은 자연재해저감 종합계획과 연계한 재정지원 방안도 검토하고 있다.

추가로 확인되는 연안침식 지구는 제4차 연안정비 기본계획에 반영되도록 정부와 협의하고 해수면 상승으로 침수 위험이 높은 지역은 군·구와 우선 관리대상을 발굴해 해양수산부 ‘국민안심해안사업’ 반영과 국비 확보를 추진할 예정이다.