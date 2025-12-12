[헤럴드경제=고승희 기자] 웨스트엔드로 향했던 뮤지컬 ‘스웨그에이지 외쳐, 조선!’이 현지 공연 전문 매체가 주최하는 연말 시상식 후보로 이름을 올렸다.

12일 뮤지컬 제작사 PL엔터테인먼트에 따르면 ‘스웨그에이지 외쳐, 조선!’이 ‘2025 브로드웨이월드 UK/웨스트엔드 어워즈‘(BroadwayWorld UK / West End Awards)의 베스트 콘서트 프로덕션(Best Concert Production)에 노미네이트됐다.

‘스웨그에이지 외쳐, 조선!’은 지난 9월 8일(현지시간) 런던 웨스트엔드 중심부의 질리언 린 시어터(Gillian Lynne Theatre)에서 콘서트형 쇼케이스를 열었다.

‘단’ 역의 양희준, ‘진’ 역의 김수하를 비롯해 한국 무대에서 활약한 16명의 배우와 조명·음향 등 주요 스태프가 직접 런던으로 향해 최대한 한국 공연과 비슷한 무대를 완성해냈다.

‘스웨그에이지 외쳐, 조선!’이 후보에 오른 이 시상식은 현지 관객과 팬들의 추천과 투표를 통해 한 해 동안 영국 전역에서 선보인 연극, 뮤지컬, 콘서트 공연을 대상으로 후보와 수상작이 결정한다. 앞서 2014년 배우 홍광호가 뮤지컬 ‘미스 사이공’의 ‘투이’ 역으로 배우상을 받았다.