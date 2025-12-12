주계약 최대 15%·특약 10% 할인

우리금융그룹 ABL생명은 고객의 건강 상태에 따라 보험료를 할인해 주는 ‘건강등급 적용 보험료 할인 서비스’가 긍정적인 반응을 얻고 있다고 12일 밝혔다.

현재 건강등급 적용이 가능한 ABL생명 상품은 ▷(무)ABL건강드림선지급GI종신보험(해약환급금 일부지급형) ▷(무)ABL건강하면THE소중한종신보험(해약환급금 일부지급형) ▷(무)ABL건강N더보장종합보험(갱신형, 해약환급금 미지급형) ▷(무)ABLTHE톡톡튀는여성건강보험(해약환급금 미지급형) 등 총 5종과 인터넷 채널 상품 4종이다.

이들 상품에 가입한 고객은 피보험자의 건강등급이 1~4등급에 해당하면 상품별로 정해진 할인율에 따라 주계약은 3~15%, 특약은 3~10%까지 보험료 할인 혜택을 받을 수 있다. 건강등급은 모바일 앱 ‘로그(LOG)’에서 확인할 수 있다. 로그는 건강검진 정보와 의료기록 등을 통해 건강등급을 산출하고, 등급에 따라 보험료를 할인받을 수 있게 하는 서비스다. 고객은 로그 앱 또는 ABL생명 홈페이지에 접속해 개인정보 처리 동의를 거쳐 의료이용정보 등을 토대로 한 자신의 건강등급 결과를 확인할 수 있다.

건강등급은 체질량지수(BMI), 혈압, 요단백, 혈색소, 공복혈당, 간기능 수치, 콜레스테롤, 의료기관 내원일수, 흡연 여부 등 다양한 요인을 고려해 1등급에서 9등급까지 산출되며, 1등급에 가까울수록 건강 상태가 양호하다는 것을 의미한다. 건강등급은 청약 시 산정된 등급을 최초로 적용하며, 1년 주기로 재산정해 향후 건강기록이 향상되면 더 많은 보험료 할인 혜택을 받을 수 있다. 박성준 기자