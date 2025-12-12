베네수엘라 선박 격추 이어 지상작전 경고 마두로 대통령 최대 자금줄인 유조선 나포까지 백악관 “원유 암거래 지켜보지만은 않겠다” 추가 나포 예고 베네수 “노골적 절도·해적 행위” 극렬 반발

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 트럼프 행정부가 향후 베네수엘라 등 제재 대상 국가의 원유 운송 선박을 계속 압류할 것이라 밝히면서 양국간 긴장이 고조되고 있다.

로이터 통신은 11일(현지시간) 복수 소식통을 인용해 미국이 앞으로도 제재 대상 국가를 위해 원유를 운송하는 선박을 계속해 압류할 계획이라고 보도했다. 미국은 지난 10일(현지시간) 베네수엘라 연안에서 베네수엘라 산 원유를 실은 유조선 한 척을 억류했다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 같은 날 브리핑에서 이 유조선이 미국의 제재 대상인 이란혁명수비대(IRGC)와 불법 원유 거래를 했다고 밝혔다. 레빗 대변인은 행정부가 유조선을 상대로 몰수 절차를 진행하고 있으며 법적 절차에 따라 원유를 몰수하려고 한다고 설명했다.

레빗 대변인은 이어 “우리는 제재 대상인 선박들이 암거래되는 원유를 싣고 바다를 항행하는 것을 지켜보지만은 않겠다”고 말해, 앞으로도 이 같은 일이 계속될 것임을 알렸다.

백악관은 유조선 나포를 이란 등 제재 대상 국가에 대한 결의 이행의 과정이라 말했지만, 최근 미국과 갈등이 고조되고 있는 베네수엘라의 니콜라스 마두로 정권에 대한 압박의 일환이라는 분석이 지배적이다.

미국은 지난 9월부터 자국으로 마약을 유입하는 선박이라며 카리브해상에서 베네수엘라 국적의 선박을 폭격한데 이어, 베네수엘라에 지상군 투입이 멀지 않았다는 점을 지속적으로 시사했다. 베네수엘라 인근 해역에 핵추진 항공모함 전단을 파견하며 다각도의 군사 압박도 강행했다.

이번 유조선 나포는 마두로 정권의 최대 자금줄인 석유까지 옥죄고 나선 것이다. 미국은 제재 대상으로 지정된 유조선 몇 척을 나포할 것에 대비해 ‘표적 명단’을 만들었다고 전해진다. 이들 선박은 베네수엘라뿐만 아니라 이란 등 다른 제재 대상국으로부터 원유를 운송하는, 이른바 ‘그림자 선단(shadow fleet)’의 일부다.

미국 법무부와 국토안보부는 선박 나포를 수개월간 준비해온 것으로 전해졌다. 미군은 바다에 있거나 베네수엘라 항구에 정박한 유조선들을 감시하면서, 이들이 공해로 나오기를 기다리고 있다.

미국의 한층 고조되는 압박에 베네수엘라는 강력히 반발하고 나섰다. 베네수엘라 외무부는 미국이 자국 유조선을 나포한 10일 성명을 통해 “미국 대통령이 공개적으로 발표한 노골적인 절도이자 국제적 해적 행위에 해당하는 이 사건을 강력히 규탄한다”고 목소리를 높였다.

한편, 미국 재무부는 이날 마두로 대통령의 아내 실리아 플로레스의 조카 3명, 그리고 마두로 정권의 석유 수출을 가능하게 한 파나마 기업인까지 제재 명단에 올렸다고 발표했다. 베네수엘라의 원유 거래를 가능하게 한 기업 6곳과 유조선 6척도 제재 대상으로 지정했다. 미국 재무부의 제재 대상에 오르면 미국에 있는 재산은 마음대로 처분할 수 없고, 미국 금융기관과의 거래도 불가능해진다. 이들과 거래하는 기업들도 2차 제재 대상이 될 수 있어, 기존 거래도 유지하기 힘들어진다.