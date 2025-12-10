기후1차관, 제7차 유엔환경총회 고위급 회담 참석 기후변화, 생물다양성 손실·토지훼손, 오염 등 ‘지구의 삼중위기’ 해결 강조

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 11일(현지시간)부터 12일까지 케냐 나이로비에서 열리는 제7차 유엔환경총회 고위급 회담에 금한승 제1차관이 수석대표로 참석한다고 밝혔다.

유엔환경총회는 2년마다 케냐 나이로비에서 개최되며, 유엔 회원국의 장·차관이 모여 유엔환경계획(UNEP)의 사업계획과 예산을 논의하고 결의안과 선언문을 채택하는 최고위급 환경 회의다.

이번 제7차 유엔환경총회에는 ‘회복력 있는 지구를 위한 지속가능한 해법’을 주제로, 각국의 장·차관을 비롯해 국제기구, 기업, 시민사회, 비정부기구 등 160여 개국에서 3500여 명이 참석한다.

금 차관은 고위급 회담 국가발언을 통해 기후 위기에 보다 적극적으로 대응하고, 우리나라가 전 세계 탈탄소 녹색문명을 선도하는 국가로 도약하겠다는 기후부 출범의 의미를 강조할 예정이다.

특히 지난 11월 유엔기후변화협약 제30차 당사국총회에서 발표한 ‘2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)’를 소개하고, 기후목표 달성을 위해 탈탄소 녹색전환 정책을 흔들림 없이 추진하겠다는 의지를 표명한다.

또 기후변화, 생물다양성 손실·토지훼손, 오염 등 ‘지구의 삼중위기’ 대응을 위한 주요 방향도 제시한다.

기후위기 대응을 인공지능 등 첨단산업과 연계해 새로운 경제성장 동력으로 활용하는 한편, 자연 보전과 생물다양성 향상을 위해 민간 참여 확대와 다양한 경제적 혁신수단의 중요성을 강조할 계획이다.

아울러 플라스틱 오염 해결을 위해 한국형(K)-에코디자인, 전기차 폐배터리 순환이용 등 국내 순환경제 전략을 공유하고, 관련 국제협력도 지속해서 확대해 나갈 예정이다.

금 차관은 또 오만이 주최하는 ‘지속가능한 행동’을 주제로 한 부대행사 축사에서 천연가스 등 탄소 중심 협력을 넘어 전 지구적 탈탄소 녹색문명을 함께 세워가는 ‘녹색협력’을 강조할 예정이다.

금 차관은 “불확실성의 시대에 탈탄소 녹색문명은 인류가 함께 나아가야 할 공동의 방향”이라며, “기후부는 국제사회와 긴밀히 협력해 대한민국이 전 세계 탈탄소 녹색문명을 선도하는 국가로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.