[헤럴드경제=박연수 기자] 오뚜기의 식품안전과학연구소 ‘미생물 실험실’이 과학기술정보통신부로부터 ‘안전관리 우수연구실’ 인증을 획득했다고 10일 밝혔다.

‘안전관리 우수연구실 인증제’는 과학기술정보통신부가 국내 대학·연구기관 등 연구실 안전관리 역량을 강화하고, 표준모델을 발굴·확산하기 위해 도입한 제도다. 연구실의 안전관리 수준과 활동이 우수한 곳을 대상으로 ‘연구실 안전환경 시스템’, ‘활동 수준’, ‘안전관리 관계자 안전의식’ 등 3개 분야에 대한 현장 심사와 산업계·학계·연구기관 전문가 심의를 거쳐 인증을 부여한다.

오뚜기 식품안전과학연구소는 지속적인 안전관리 활동을 추진해 왔다. 실험실 환경안전 진단과 위험성 평가를 통해 개선 활동도 이어왔다.

오뚜기 식품안전과학연구소 김진현 소장은 “이번 인증은 연구 환경의 안전 확보를 위해 연구원 모두가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 연구 안전 인프라 고도화와 우수 안전사례 확대를 통해 식품 안전 연구 역량을 강화하겠다”고 말했다.