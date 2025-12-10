상징성과 희소성 및 규모로 분양 전부터 관심 집중

노후 주택 비율 높고 생활 인프라 갖춘 분평·미평지구, 신축 갈아타기 수요 집중

청주 부동산 시장에서 신축 대단지의 시세 견인 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다. 최근 청주 주요 지역은 공급이 제한적으로 이어지면서, 새 아파트의 희소성과 브랜드 대단지 프리미엄이 지역 시세의 기준점으로 자리 잡는 흐름이 강화되고 있다. 입주 전부터 인근 시세에 영향을 미치는 ‘선(先) 리딩’ 현상도 반복되고 있다는 분석이다.

부동산R114에 따르면, 11월 기준 청주시의 입주연차별 3.3㎡당 평균 매매가는 △1~5년 1,422만 원 △6~10년 1,236만 원 △10년 초과 743만 원으로 조사됐다. 신축일수록 수요가 확연히 몰리는 구조가 가격 격차에 그대로 반영된 모습이다.

대단지 프리미엄도 뚜렷하다. 같은 기간 가구 수별 3.3㎡당 평균 매매가는 1,500가구 이상 아파트가 1,187만원으로 가장 높았고, 300가구 미만은 471만원으로 2.5배 이상 차이가 났다. 지역 내 랜드마크 단지일수록 시세를 선도하는 전형적인 패턴이다.

실거래가도 이를 뒷받침한다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 상당구의 1,500가구 규모 ‘청주센트럴자이(2018년 9월 입주)’ 전용 108㎡는 10월 9억5,000만 원에 거래되며 리딩 단지로서 위상을 다시 확인했다. 서원구에서는 1,191가구 규모 ‘더샵청주그리니티(2026년 1월 입주 예정)’ 전용 140㎡가 지난 11월 7억743만 원에 거래돼 최고가 흐름을 이어가고 있다.

이처럼 신축 대단지 선호가 높아지는 가운데, 서원구 분평·미평지구에서도 오랜만에 신규 공급이 예고되며 관심이 집중되고 있다. 분평동은 2008년 ‘계룡리슈빌’ 이후 약 19년간 분양이 끊긴 대표적 노후 주거지로, 준공 20년 이상 아파트 비율이 97.44%에 달한다. 이는 서원구 평균 노후도(60.63%)를 크게 웃도는 수준으로, 갈아타기 수요가 장기간 누적된 지역이다.

이런 상황에서 내년 1,351가구 규모의 ‘푸르지오 씨엘리체’가 분평·미평지구에서 분양을 준비하며 실수요자와 투자자의 기대가 커지고 있다. 전용 84~114㎡ 중심의 중대형 구성에 대우건설 시공, 1군 브랜드 ‘푸르지오’ 적용 등 대단지·브랜드 프리미엄을 동시에 갖춘 사업으로 평가받는다. 오랜 공급 공백 이후 등장하는 만큼, 지역 주거 수준 변화를 이끌 ‘분기점’이 될 것이라는 전망도 나온다.

분평·미평지구는 이미 생활 인프라와 교육시설이 갖춰진 완성형 주거지라는 점에서 신축 대단지 도입 시 주변 시세 파급력이 클 것이라는 분석도 많다. 여기에 청주시 전반에서 방사광가속기 산업단지 조성, 기업 유치 확대, 교통망 확충 등 굵직한 개발 호재가 이어지며 인구 유입세가 안정적으로 유지되고 있어 신규 분양 흡수력도 높게 점쳐진다.

한 부동산 전문가는 “청주 남부권역은 공급 부족이 장기화되면서 신축과 구축의 가격 격차가 크게 벌어진 상태”라며 “특히 분평·미평지구는 대기 수요가 많아 청약 경쟁이 치열해질 가능성이 높다”고 말했다.

또 다른 전문가는 “20년 만의 신규 분양이라는 상징성과 대단지 브랜드 프리미엄이 결합되면서 시장 주목도가 자연스럽게 높아지고 있다”며 “노후 주거지가 신축 중심으로 재편되는 신호탄이 될 것”이라고 평가했다.