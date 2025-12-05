폐기물 적정 처리 분야 유공 표창 수상 국내 유일 RHF 처리기술로 원료 다변화 2024년 산업부 장관상 수상 이어 두 번째 포상

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연 자회사인 스틸싸이클은 최민석 부회장이 지난 4일부터 이틀간 제주도에서 개최된 ‘2025년 사업장폐기물 관리 담당자 역량강화 워크숍’에서 기후부장관상을 수상했다고 5일 밝혔다.

스틸싸이클은 지난해 ‘2024년 순환경제 산업 유공 포상’에서도 순환경제 구축 노력을 인정받아 산업통상자원부(산업부) 장관상을 수상한 바 있다.

스틸싸이클은 기존에 매립 처리돼 2차 환경오염을 유발하는 제강분진 등 다양한 산업폐기물에서 아연을 회수해 제련 원료로 공급하는 재자원화 전문 기업이다. 국내 유일 RHF 처리기술을 활용해 매년 약 5만톤의 조산화아연을 생산해 고려아연의 2차 원료로 공급한다.

이를 통해 고려아연의 원료를 다변화하고, 광석 채굴로 발생할 환경오염과 온실가스 배출을 줄여 친환경 순환 구조 구축 및 탄소중립을 통한 지속가능경영 역량 제고에 이바지하고 있다.

아울러 스틸싸이클은 순환경제 구축을 위한 기술개발(R&D)을 고도화하고 있다. 아연 재자원화 후 발생되는 부산물인 직접환원철(DRI)를 회수해 주요 철강사에 원료로 공급하는 프로젝트를 추진하고 있다. 제철에서 제련, 제련에서 다시 제철로 이어지는 산업 간 자원순환 체계 구축이 목표다. 또한, 2022년 인수한 자회사 스틸싸이클에스씨를 통해 구리 등 신규 금속 자원 회수 및 재자원화 사업에 대한 투자를 이어가고 있다.

이 외에도 친환경적인 내부 시스템 구축에도 집중하고 있다. 스틸싸이클은 2023년 환경부 환경성적표지를 취득한 데 이어 재생에너지 도입 등 탄소중립 활동을 통한 저탄소제품 인증 취득을 준비하고 있다. 또 국제표준 환경경영시스템(ISO14001), 한국산업안전보건공단 안전보건인증(KOSHA-MS)을 취득하는 등 체계적 운영을 통해 안전환경경영 고도화를 추진 중이다.

최민석 스틸싸이클 부회장은 “우리의 자원순환 사업을 통한 순환경제 구축 노력을 산업부에 이어 기후부로부터도 인정받게 되어 영광스럽게 생각한다”며 “앞으로도 재자원화 사업 확대와 투자를 지속해서 이어가 국내 순환경제 산업을 선도하고, 사회적 책임을 완수하는 기업이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.