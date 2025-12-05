정기선 회장, 경영전략회의 진행

HD현대가 오는 2030년 매출 100조 달성을 목표로 제시했다. 이를 위해 급변하는 경영환경에 대응하고 도약하기 위한 성장 전략과 실행 로드맵을 수립했다.

HD현대는 이달 3~4일 양일간 울산 HD현대중공업에서 정기선(사진) HD그룹 회장, HD현대중공업·HD한국조선해양·HD현대오일뱅크 등 계열사 사장단 및 주요 경영진 32명이 참석한 가운데 ‘그룹 경영전략 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 조선 발주 사이클 둔화, 미국·유럽·중국 등 보호무역주의 및 현지화 정책 강화, 주력 사업에서의 중국 등 경쟁기업의 거센 추격 등에 효과적으로 대응하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 실시됐다.

HD현대는 이번 그룹 경영전략회의를 통해 조선·건설기계·에너지·신사업 등 그룹 전 사업 부문의 경영전략을 점검하고, ▷친환경·디지털·AI 전환 가속화 ▷핵심사업의 글로벌 경쟁력 강화 ▷신성장 분야 육성 등을 골자로 향후 5년 내 ‘그룹 매출 100조원 달성’을 목표로 하는 중장기 성장 비전을 제시했다.

조선 분야에서는 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병, 건설기계 분야 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어의 합병에 따른 시너지 효과를 극대화해 나간다는 구상이다. 이를 통해 글로벌 조선 시장에서 절대적인 경쟁 우위를 확보하고, 건설기계 사업에서도 글로벌 시장 점유율을 본격적으로 확대해 나간다는 전략이다.

최근 부진을 겪고 있는 정유 및 석유화학 사업은 원가경쟁력 회복을 위한 혁신활동과 고부가 가치 제품 생산 확대 등을 통해 수익성을 강화할 예정이다. 고은결 기자