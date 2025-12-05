2025년 산림복지서비스 우수사례 발굴 및 확산의 장 열어…산림복지 발전에 기여한 공무원 및 민간인 32명에 대한 표창

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 충청남도 보령시에서 산림청과 지방자치단체, 공공기관 등 관계자 300여 명이 참석한 가운데 ‘2025년 산림복지 합동 워크숍’을 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 워크숍에는 산림교육·문화·휴양·치유·산촌·숲길·레포츠를 포함한 전국의 산림복지 업무 담당자들이 참여해 각 분야에서 발굴한 우수사례를 공유하고 국민에게 더 나은 산림복지서비스를 제공키 위한 방안을 논의했다.

특히, 기획재정부의 복권기금 사업 평가에서 5년 연속 최우수를 받은 녹색자금 사업의 녹색인프라 확충사업, 취약계층 지원사업 우수사례 발표에 큰 관심이 집중됐다. 지방자치단체가 직접 참여하는 나눔숲 조성, 무장애 나눔길 조성 등 공모사업에 대한 정보 교류도 진행했다.

이와 함께 산림 가치 인식을 높이고 산림휴양·치유·숲길 등 산림복지 발전에 기여한 공무원 및 민간인 32명에 대한 표창을 수여했다.

행사 2일차에는 동서트레일 1구간 중 안면도자연휴양림부터 꽃지해변에 이르는 4㎞를 직접 걸어보고, 국립기억의 숲을 방문해 자연친화적인 수목장 운영 사례를 견학하며 질의응답 하는 시간을 가졌다.

김인호 산림청장은 “국민의 산림복지 인지도와 이용자가 꾸준히 증가하는 만큼 지역 산림자원을 활용한 관광, 복지 서비스와 인프라를 확대하고 산촌 소득과의 연계 또한 늘려가도록 하겠다”며 “지방자치단체와 관계기관의 적극적인 관심과 협력이 필요하다”고 말했다.