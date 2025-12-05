전·현 단원 합동 공연 온라인 생증계 문화예술 교육 관계자 간담회 개최

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원은 5일 서울 마포구 YTN홀에서 ‘꿈의 예술단 15주년 기념행사: 성장의 기록, 연대의 미래’를 개최한다. 최휘영 문체부 장관은 행사를 찾아 ‘꿈의 예술단’ 단원들을 격려하고 현장 목소리를 듣는다.

‘꿈의 예술단’은 베네수엘라의 저소득층 아동·청소년을 위한 무상 음악 교육 프로그램 ‘엘 시스테마’를 한국형 문화예술 교육 모델로 발전시킨 사업이다. 오케스트라(2010년~)를 시작으로 무용단(2022년~), 극단(2024년~), 시각예술 분야 스튜디오(2025년~)까지 다양한 예술 분야로 확장, 현재 전국 110개 거점에서 아동·청소년 4500여 명이 활동하고 있다. 인재 양성 효과도 거둬 ‘꿈의 오케스트라’를 졸업한 단원이 국립심포니오케스트라에 입단하는 사례도 나왔다.

지난 8월에는 전국 꿈의 오케스트라와 무용단, 극단 17개소와 해외 청소년 합창단 3곳이 함께한 합동캠프 ‘2025 꿈의 페스티벌’을 강원도 평창에서 개최한 바 있다.

이번 기념행사에서는 지난 15년간 전국에서 예술단을 운영해 온 거점 73개소 관계자 200여 명이 참석한 가운데 관계자 교류 행사와 15주년 기념 공연을 진행한다. 특히 15주년 기념 공연으로는 ‘꿈의 오케스트라’ 현 단원과 졸업단원이 ‘2025 꿈의 페스티벌’ 주제가 ‘나의 내일을’, 2019 꿈의 오케스트라 창작동요제 최우수상작 ‘꿈의 오케스트라’ 등을 연주한다.

아울러 공연에 앞서 문화예술 교육 관계자 간담회를 개최해 ‘꿈의 예술단’을 포함해 다양한 예술 교육 지원 사업을 운영하고 있는 현장의 목소리와 건의 사항을 청취한다.

이날 공연은 오후 6시부터 한국문화예술교육진흥원 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.

최 장관은 “어린 시절의 문화예술 경험은 아이들이 스스로를 표현하고, 예술적 잠재력을 발굴할 소중한 기회”라며 “내년에는 ‘꿈의 예술단’을 더 많은 지역에 확산해 전국 어디서든 아이들이 예술과 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.