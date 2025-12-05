중동 시장 확장…APAC 파트너십 기반 동남아 사업 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] 안랩은 지난 4일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2025년 제62회 무역의 날 기념식’에서 1000만불 수출의 탑 및 산업통상부장관 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.

산업통상부가 주최하고 한국무역협회가 주관하는 이날 기념식에서는 매년 국외 시장 개척과 수출 성과가 우수한 기업 및 유공자 등에 대해 포상이 이뤄진다. 올해는 지난해 7월 1일부터 올해 6월 30일까지의 수출 실적을 기준으로 심사가 진행됐다.

안랩은 총수출액 1000만달러 돌파로 1000만불 수출의 탑을 수상했다. 안랩은 지난해 10월 사우디아라비아 보안 기업 SITE와 합작해 설립한 ‘라킨’을 기반으로, 중동 시장 확장을 본격화하고 있다. 또 중국·일본 법인의 실적 성장과 더불어 APAC 지역 파트너십을 기반으로 동남아 시장에서도 사업을 강화하고 있다.

안랩은 ‘안랩 XDR’ ‘안랩 XTG’ 등 주요 제품군의 기술 경쟁력과 글로벌 인증 성과를 기반으로, 수출 성장 기반을 지속적으로 강화할 방침이다.

이와 함께 이상국 안랩 마케팅&글로벌사업부문장은 산업통상부장관 표창을 수상했다. 이 부문장은 라킨 설립을 주도해 중동 시장 진출 기반을 마련했다. 나아가 중국·일본 등 전략 국가 실적 강화와 글로벌 파트너 네트워크 구축으로 수출 채널 체계화를 추진했다. 글로벌 전시·현지 세일즈 활동, 사업 협력 실행 총괄 등에도 힘써 해외 매출 성장과 글로벌 시장에서 안랩 브랜드 인지도 제고를 이끌었다.

강석균 안랩 대표는 “이번 수상은 안랩의 기술 경쟁력과 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 ‘월드 클래스’ 수준의 기술 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.