엠디엠플러스의 ‘백운호수 푸르지오 숲속의 아침’은 11월 말 입주를 시작해 본격적인 전원형, 도심형 입지를 모두 갖춘 리조트급 실버타운 시대를 열었다.

경기도 의왕시 학의동 일원에 지하 6층~지상 16층, 총 13개 동, 1378가구 규모의 2개 단지로 조성된 이 단지는 만 60세 이상만 입주 가능한 임대형 시니어주택(스위트)과 분양형 오피스텔로 구성됐다. 시니어주택은 61·84㎡(이하 전용면적) 총 536가구, 오피스텔은 99·119㎡ 총 842실이 있다.

단지는 시니어 서비스 운영 국내 1위 디벨로퍼사 엠디엠이 출범한 ㈜엠포레가 직접 관리한다. ㈜엠포레는 전담 영양사가 직접 관리하는 건강식 식사 서비스와 청소와 세탁, 분리수거 등 일상 가사 전반을 지원하는 하우스키핑 서비스, 세탁 서비스, 일정 예약 관리·택배 수령 등 생활 전반을 돕는 컨시어지 서비스 등을 직접 운영한다.

단지 내 메디컬센터가 자리하고 있으며 간호사가 24시간 상주한다. 토탈 라이프케어 프로그램 ‘클럽 포시즌’이 도입돼 다양한 액티비티와 커뮤니티 프로그램을 제공한다. 클럽포시즌은 1만1000㎡ 규모의 초대형 주민공동시설로, 입주민 전용 커뮤니티에는 실내 수영장부터 실외 썬큰 수영장, 골프연습장, 피트니스, 호텔식 사우나 등이 마련돼 있다. 시네마룸, 강의실, 음악실 등 여러 프로그램실 또한 구성돼 이와 연계한 다양한 프로그램이 제공된다.

