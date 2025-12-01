[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 ‘제13회 부산시 아름다운 조경상 공모전’ 수상작으로 4곳의 조경사업장을 선정해 오는 10일 오후 5시 시청 12층 소회의실에서 시상식을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘청렴이 숨 쉬는 행복한 정원 도시 부산’을 실현하고, 도시의 품격을 좌우하는 조경·녹지의 수준 향상시키기 위해 시내 우수 조경작품을 선정·시상하고자 실시했다.

심사 결과 오래되고 낙후된 도심 공간인 배수지를 재정비해 정원형 쉼터로 조성한 영도구 ‘청학힐링’이 대상 수상의 영예를 안았다. 이곳은 오래되고 낙후된 도심 공간인 배수지를 재정비, 정원형 쉼터로 조성한 곳으로 다양한 보행동선과 황토 맨발 걷기 산책로 등 운동공간을 확보해 공간 구성의 완성도가 높다는 평가를 받았다.

최우수상에는 건축과 잘 융화된 디자인이 돋보이는 사상구 ‘주례 열린도서관’과 해안 경관 가치를 연계한 부산도시공사 ‘백석창파’가, 우수상은 민간 정원으로서의 가치를 인정받은 모모스커피 ‘모두의 정원’이 수상했다.

지난 8월 6일부터 9월 12일까지 진행된 공모에는 공공·민간의 조경사업장 14곳이 응모했으며, 지난달 18일 부산시 내외부 전문가로 구성된 심사위원회의 서류·현장 심사를 거쳐 최종 4곳을 선정됐다. 심사기준은 ▷기후변화 대응 환경기여도(도시열섬완화 등) ▷작품의 창의성 ▷주변 조화 ▷시공 패턴 및 완성도 ▷청렴성 등으로 종합적인 심사를 거쳐 최종 선정했다.