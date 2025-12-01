자산 클수록 수익률↑…10억 이상 80.5%·1억 이상 70.9% 1000만원 이상 계좌 평균 수익률 57.3%…시장(51.5%)보다 높아

[헤럴드경제=경예은 기자] 한양증권은 올해 1월부터 10월까지 예탁자산 1000만원 이상 고객의 활동 계좌를 분석한 결과 자산 규모가 클수록 회전율이 낮고 시장 평균을 웃도는 수익률을 기록했다고 1일 밝혔다.

한양증권에 따르면 예탁자산 10억원 이상 고액 계좌의 평균 수익률은 80.5%로 집계됐다. 이는 같은 기간 코스피·코스닥 합산 평균 상승률(51.5%)을 크게 상회하는 수준이다.

1억원 이상 계좌도 평균 70.9%의 높은 수익률을 보였다. 이어 ▷5000만~1억원 55.4% ▷1000만~5000만원 51.7%로 모든 자산 구간에서 시장 평균 대비 우수한 성과를 나타냈다. 종합적으로 1000만 원 이상 계좌의 평균 수익률은 57.3%였다.

고액 계좌의 수익률이 특히 높은 이유로는 ‘낮은 회전율’과 ‘대형주 중심의 안정적 포트폴리오’가 공통적으로 꼽혔다. 이들 계좌는 시장 조정 국면에서 손실을 최소화하며 누적 수익률 방어 효과를 누렸다.

포트폴리오 구성에서도 특징이 뚜렷하다. 상위 계좌들은 대체로 5개 내외 종목으로 압축된 ‘소수 종목 집중형’ 구조를 유지했다. 광범위한 분산보다 대형주·주도주에 집중해 강세장에서 상승폭을 극대화했다는 분석이다.

집중된 업종 역시 올해 시장의 흐름과 정확히 맞아떨어졌다. 상위 계좌 다수는 올해 시장을 이끈 반도체·방산·조선 업종 대형주에 선제적으로 투자했다. 대표 보유 종목으로는 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티, 한화오션, HD현대중공업 등이 꼽혔다.

한양증권 관계자는 “고액 자산 계좌일수록 시장을 이끄는 업종 중심으로 핵심 종목 수를 최소화해 집중하는 경향이 있다”며 “개별 종목보다는 대형주·주도주 중심의 포트폴리오 전략을 통해 높은 수익률을 확보할 수 있었다”고 말했다.