수상 기념 한정 기획팩 출시 2030 여성 겨냥 디자인 차별화

[헤럴드경제=최은지 기자] 오스템파마는 덴탈케어 브랜드 ‘뷰센(Vussen)’의 치아미백제 제품 ‘뷰센 28’이 지난해에 이어 올해에도 ‘2025 올리브영 어워즈’ 구강애프터케어 부문 대표 제품으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

올리브영은 지난해 7월부터 1년간 1억8000만건에 달하는 고객 구매 데이터와 카테고리별 최신 트렌드를 분석해 총 40개 부문, 166개의 K뷰티·웰니스 상품을 발표했다. 이 가운데 구강애프터케어 부문에서 ‘뷰센 28’이 이름을 올렸다. 소비자 구매 데이터를 기반으로 한 평가 결과에서 2년 연속 수상에 성공하며 품질은 물론 시장 경쟁력을 다시 한번 입증했다는 평가다.

오스템파마는 이번 수상을 기념해 올리브영 온라인몰 및 전국 매장에서 단독 한정 기획팩을 선보인다. 해당 기획팩은 뷰센28 치아 미백제(105g 대용량 본품)에, 뷰센30 미니 미백제(20g)와 뷰센 더블와이드 칫솔로 구성된 양치 키트가 함께 제공되는 구성이다. 뷰센은 이 기획팩을 오는 6일까지 29% 할인된 가격에 판매한다.

‘뷰센 28’은 치과미백시술에 사용되는 과산화수소 성분을 2.8% 함유해 일상 속 미백 관리를 돕는다. 과산화수소가 치아 표면에 도포될 경우 산소라디칼을 생성하는 것이 특징이다. 이 산소라디칼이 치아표면에 착색된 유기물질을 산화·분해하는 것이 치아 미백 원리다. 여기에 플로랄 민트 향을 적용해 상쾌한 사용감을 제공한다.

이러한 뷰센의 치아미백 효과는 임상 실험을 통해 이미 입증된 바 있다. 단국대학교 치과대학 임상을 통해 사용 4주 후 치아 밝기 향상 효과가 나타났고 최대 12주까지 개선된 상태를 유지하는 것으로 나타났다.

기획팩에 함께 포함된 뷰센 더블와이드 칫솔은 넓은 접촉면의 6열 특수 헤드를 적용해 양치 효율을 높인 제품이다. 최근에는 누적 판매량 1600만개 이상을 기록하면서 스테디셀러로 등극했다.

무엇보다 양치키트는 뉴트럴 톤 컬러에 스플래터 마블 패턴을 더해 2030 여성 고객이 선호하는 디자인 트렌드를 적극 반영했다. 동일한 패턴이 중복되지 않도록 제작해 한정판 디자인으로서 소장 가치를 높였으며, 나만의 양치 키트를 소유할 수 있다는 점도 매력적이다.

뷰센 브랜드 관계자는 “2년 연속 올리브영 어워즈 수상을 할 수 있었던 것은 고객들이 직접 품질을 인정한 신뢰의 결과”라며 “앞으로도 간편하면서도 효과적인 구강케어 솔루션을 선보이며 소비자 선택에 보답할 것”이라고 전했다.