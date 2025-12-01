‘2025 적극행정 경진대회’ 지방자치단체 부문 ‘행정안전부장관상’ 수상

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)는 지난 27일 행정안전부·국무조정실·인사혁신처가 공동 주관한 ‘2025 적극행정 경진대회’에서 지방자치단체 부문 우수상(행정안전부장관상)을 수상했다.

이번 경진대회에는 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관, 지방공공기관 등 343개 기관이 총 649건의 적극행정 우수사례를 제출한 가운데, 고양시 버스정책과의 ‘전국 최초 광역버스 정규노선 중간배차’ 시행 사례가 높은 평가를 받으며 수상의 영예를 안았다.

이 사례는 광역버스 입석이 전면 금지된 이후 하류 정류소 시민들이 버스가 와도 승차하지 못하는 불편을 겪던 문제를 해소한 대표적인 적극행정 성과로 평가됐다.

2023년 12월 도로교통법 시행령 개정으로 광역버스 입석이 금지되자 서울로 출퇴근하는 시민들의 승차난이 심각해졌고, 시는 출퇴근 시간대 현장에 직접 나가 혼잡 상황을 면밀히 모니터링하며 문제의 원인을 구체적으로 파악했다.

이를 토대로 국토교통부 대도시권광역교통위원회를 적극 설득해 전국 최초로 광역버스 정규노선 내 중간배차를 협의·승인받는 등 혼잡 시간대 광역버스 수요대응형 운행을 통해 시민 불편을 실질적으로 해소했다.

이 사례는 올해 상반기 고양시 적극행정 경진대회에서 대상을 수상한 데 이어, 이번 범정부 경진대회에서도 모범사례로 인정받으며 ‘적극행정은 결국 현장에 답이 있다’는 고양특례시의 행정철학을 전국적으로 확인받은 성과로 평가된다.

이동환 고양특례시장은 “시민이 체감하는 변화를 만들어내는 것이 적극행정의 핵심”이라며 “앞으로도 현장에서 답을 찾는 실행 중심 행정을 통해 시민 생활 불편을 선제적으로 해소해 나가겠다”고 밝혔다.