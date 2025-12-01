문래동 소공인들과 만나 애로사항 청취

[헤럴드경제=최은지 기자] 중소벤처기업부는 대한민국 제조산업의 뿌리인 소공인의 성장과 혁신을 지원하기 위해 소공인 전담조직인 자율기구 ‘소공인성장촉진단’을 신설했다고 1일 밝혔다.

소공인은 숙련된 기술을 바탕으로 제조산업의 부가가치를 창출하는 제조산업의 모세혈관이다. 사업체수 기준으로 전체 제조업의 약 88.5%(약 54만6000개사), 일자리는 24.5%(123만명)를 차지하는 등 국내 지역·민생경제를 떠받치는 핵심 주체다.

중기부는 그간 소공인의 중요성을 인식하고 지원을 확대해 왔으며, 지원체계를 한층 강화하고자 ‘소공인성장촉진단’을 신설했다.

소상공인 전담 차관인 이병권 중기부 제2차관은 이날 국내 최대 기계·금속 소공인 집적지구인 문래동의 소공인과 소공인 특화지원센터를 방문해 원자재 가격 상승, 고령화로 인한 인력난, 디지털화 및 글로벌 경쟁 대응 등 현장의 애로사항을 청취했다.

또한 소공인 대표 협·단체장들과 간담회를 통해 현장의 애로 및 소공인 경쟁력 강화를 위한 의견을 교환하고 소공인의 목소리를 청취했다.

이 차관은 “소공인은 지역 제조산업의 버팀목이자 산업 생태계를 지탱하는 핵심 주체”라며 “이번 전담조직 신설을 계기로 소공인 현장을 더욱 가까이서 살피고, 현장의 어려움이 실질적인 정책으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

새로 신설된 ‘소공인성장촉진단’은 앞으로 소공인 지원제도·정책 재설계, 업종별 맞춤형 지원 방안 마련, 제조현장의 스마트화 등을 체계적으로 추진해 나갈 계획이다.