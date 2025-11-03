담양군, ‘11월 고향사랑기부 이벤트’ 진행

매일 11번째·110번째 기부자에게 인기 답례품

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군(군수 정철원)은 11월을 맞아 3일부터 28일까지 매일 11번째와 110번째 고향사랑기부자에게 인기 답례품을 증정하는 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 해당 기간 내 담양군에 10만 원 이상 기부한 경우 자동 응모되며, 매일 11번째와 110번째 기부자에게 1만 원 상당의 담양군 인기 답례품이 제공된다.

행사 관련 자세한 내용은 담양군 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

고향사랑기부제는 개인이 거주지 외 지방자치단체(광역·기초)에 연간 2,000만 원 한도 내에서 기부할 수 있는 제도로, 10만 원까지는 전액 세액공제, 초과분은 16.5% 세액공제를 받을 수 있다.

기부 금액의 30% 내에서 답례품을 제공받을 수 있으며, 담양군에 기부할 경우 1년간 주요 공영관광지(죽녹원, 소쇄원, 메타세쿼이아길, 한국대나무박물관, 가마골생태공원, 한재골수목정원)에 무료 입장할 수 있다.

군 관계자는 “연말을 맞아 기부문화를 확산하고 모금 활성화를 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “많은 분의 참여를 부탁드리며, 앞으로도 고향사랑기부제 활성화에 앞장서겠다”고 말했다.