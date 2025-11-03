- ‘수출 e-로움’ 정책으로 HS 4·6·10단위 동시 제공…중소기업의 수출신고 정확성·편의성 동시 제고

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 지난 10월 31일 전자상거래 수출지원을 위한 ‘수출 이(e)-로움’정책의 일환으로 전자상거래 수출 상위 100대 품목 리스트와 HS코드를 최초로 공개했다.

이번에 공개하는 전자상거래 수출 상위 100대 품목은 실제 수출자료를 기반으로 선정한 것으로 해당 품목의 HS코드를 제공해 수출기업이 자사 물품을 보다 쉽게 파악하고 정확하게 신고하는 데 활용할 수 있도록 했다.

수출기업이 세관에 신고하는 HS코드 10단위에는 특정 품목으로 분류되지 않는 나머지 상품을 통합한 ‘기타(other)’ 항목이 많아, 해당 코드만으로 상품의 세부 정보를 정확히 파악키 어려운 경우가 많다.

이에 상위 분류인 HS코드 4단위와 6단위를 함께 제공해 유사 품목의 식별을 용이하게 하고, 분류 오류를 줄여 수출신고의 정확성과 효율성을 높일 수 있도록 했다.

공개된 품목 내역을 보면 화장품, 음반, 의류, 전자기기, 식품 등이 주요 수출품목군으로 자리 잡았으며, 이는 K-뷰티, K-콘텐츠, K-패션 등 한류 소비재의 해외 인기가 높음을 보여준다.

지난해 대비 올해 9월까지의 순위 변화를 보면 패션 잡화, 생활용품, 유아용품 품목군이 눈에 띄는 순위 상승을 보였으며, 앨범, 신발류, 인삼제품, 담배는 순위가 크게 하락했다.

이명구 관세청장은 “이번에 공개한 100대 품목은 정확한 수출신고를 위해 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 우리 기업이 주요 전자상거래 수출 물품의 흐름을 한눈에 파악하고 품목별 수출전략 수립과 해외시장 변화에 활용할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 ‘수출 이(e)-로움’ 정책 기조 아래, 기업이 체감하는 맞춤형 관세행정을 통해 작은 기업도 글로벌 시장에서 이로움을 얻을 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.