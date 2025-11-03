[헤럴드경제=김주리 기자] 11월 첫 월요일 강추위가 찾아왔다.

중국 북부지방에서 서해상으로 이동하는 대륙고기압 때문에 3일 아침 기온이 전날 아침보다 5∼10도나 떨어졌다. 서울 동북·서남권을 비롯해 내륙을 중심으로 곳곳에 한파주의보가 내려진 상태다.

경기 파주 영하 3.8도, 강원 철원 영하 3.1도, 경기 이천과 충북 충주 영하 1.8도, 충남 천안 영하 1.7도 등 아침 기온이 영하까지 내려간 곳도 많았다.

서울의 경우 대표 관측지점인 종로구 송월동 서울관측소 기준으로는 이날 아침 최저기온이 0.5도로 영상을 방어했지만 지역별로 보면 은평(영하 2.8도), 노원(영하 2.6도), 관악(영하 1.6도) 등 영하의 최저기온이 기록된 곳도 있었다.

최저기온은 8시까지 기록으로 이후 바뀔 수 있다.

이날 낮 최고기온도 11∼18도에 그치는 등 추위는 4일까지 이어지겠다.

4일 아침 최저기온과 낮 최고기온은 1∼11도와 4∼20도일 것으로 예상된다.

기온은 5일 평년기온 수준을 되찾겠는데, 평년기온도 그리 높지 않은 시기라 추위가 확 풀렸다는 느낌이 들지는 않겠다.