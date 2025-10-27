[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘응급실 뺑뺑이 방지법’이 국회를 통과한 가운데, 최근 쌍둥이를 출산한 개그우먼 임라라가 산후 출혈로 위급한 상황에서 ‘응급실 뺑뺑이’를 경험했다고 폭로했다.

코미디언 부부인 임라라와 손민수는 지난 26일 부부의 유튜브 채널 ‘엔조이커플’을 통해 올린 영상에서 임라라가 최근 중환자실에 입원한 경위에 대해 설명했다. 지난 14일 쌍둥이를 출산한 임라라는 9일만인 지난 23일 갑작스러운 출혈로 응급실을 거쳐 중환자실에 입원했다.

임라라는 “제왕절개 수술을 하다 잘못된 건 아니다”라며 “14일에 아기를 낳고 잘 회복했다. 산과 마지막 진료까지 마치고 ‘많이 걸어라’는 이야기까지 들은 날 갑작스러운 하혈로 응급실에 갔다”고 했다.

그는 “산후 출혈이 굉장히 심각한 상황에 있는 산모를 받아주는 병원이 없었다”며 “결국 출산했던 병원으로 30~40분 걸려 이동했다. 가는 동안 기절만 한 10번 한 것 같다”고 했다. “정신을 차리라”는 구급대원과 손민수의 외침에 겨우 눈을 뜨길 반복했다고 한다. 임라라는 “의식을 차릴 수 없는데 차리라고 하는 그 긴 시간이 너무 힘들었다”며 “(집 근처에) 병원이 이렇게 많은데 왜 안 받아주지, 이렇게 하면 누가 아기를 낳겠나 하는 생각이 들었다”고 했다.

그러면서 “‘산모가 응급차에서 뺑뺑이 돌다가 죽었다’는 뉴스를 보고 안타까워한 기억이 있는데 바뀐 게 없지 않나. 직접 겪으니 말이 안 되더라”며 “요즘 저출산이다 뭐다 말이 많은데, 아기와 산모의 생명이 보장되지 않으면 저출산이 무슨 의미가 있느냐”라고 지적했다.

그는 영상을 올린 이유에 대해 “보는 분들이 ‘그런 상태에서 영상을 찍느냐’며 욕하실 수 있을 것 같다. 겪어 보니 ‘이런 일이 반복되면 안 되겠다’는 생각이 들어서 카메라를 켰다. 진짜 바뀌었으면 좋겠고, 개선됐으면 좋겠다는 생각에 말씀드린다”고 강조했다.

끝으로 “구급대원 아니었으면 지금 저는 죽었을 거다. 다른 거 바라는 거 없고 나 같은 상황이 또 안 생겼으면 좋겠다”며 “출산하는 과정이 목숨을 걸고 낳는 거고 굉장히 심각한 상황이 많이 발생할 수 있는데, 그럴 때 조치를 빠르게 받을 수 있는 환경이 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

손민수는 “지금은 회복 중”이라며 “쌍둥이를 임신하면 자궁이 워낙 많이 늘어나 있어서 수축하다 그럴 수 있다고 한다”고 전했다.

국회는 26일 ‘응급실 뺑뺑이’를 개선하기 위한 응급의료법 개정안을 재석 261명 중 찬성 260명, 기권 1명으로 가결했다. 개정안은 응급의료기관이 구급대 등 응급환자를 이송하는 자를 위한 전용 수신 전화번호를 개설·운영하도록 한다. 응급의료기관이 수용능력 확인에 필요한 사항을 중앙응급의료센터에 통보하도록 하고, 통보하지 않거나 거짓으로 하는 경우 이를 의료기관 평가에 반영해 정보에 정확성을 기한다. 중앙응급의료센터는 수용능력 정보를 공개하도록 해 응급실 뺑뺑이를 방지하고 응급환자를 보다 신속히 이송하도록 한다. 또 국가와 지방자치단체가 재난 발생 상황에서 환자의 이송 및 전원 등을 지원한 응급의료기관과 응급이송업체 등에 재정 지원을 할 수 있도록 한다.