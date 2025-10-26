“무담보 대여액 876억원 사고 전 사업 당장 철회해야”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 의원들은 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 서울시의 한강버스 사업 추진 과정에서 서울도시주택공사(SH)에 재정적 부담을 끼쳤다는 이유로 오세훈 서울시장을 배임 혐의로 고발할 예정이라고 밝혔다.

위원들은 “SH가 민간 회사에 담보도 확보하지 않은 채 876억원을 대여해준 것은 명백한 배임 행위”라며 “정부나 지방자치단체가 876억원이란 엄청난 자금을 대여하면서 담보를 단 1원도 확보하지 않은 것은 유례를 찾을 수 없다”고 지적했다.

그러면서 “오 시장은 SH가 ㈜한강버스(한강버스 운영사)에 876억원을 대여하면서 담보를 잡지 않은 사실을 인정했다”며 “오 시장은 비상식적으로 졸속 추진한 한강버스 사업을 더 큰 사고가 발생하기 전에 지금 당장 철회하라”고 촉구했다.

오 시장은 지난 20일 국토위의 서울시 국정감사에서 민주당 위원들이 무담보 대여금 문제를 거론하며 지방공기업법 위반이자 배임 소지가 있다고 주장하자 “담보는 없지만 법적으로 상환받을 방법이 다 강구돼 있다”고 답변했다.