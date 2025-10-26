동빈문화창고1969·영일대 일원서 내달 9일까지 열려

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 포항문화재단(대표이사 이상모)은 ‘빛과 쇠’를 주제로 한 ‘2025 포항스틸아트페스티벌’이 지난 25일 동빈문화창고1969에서 개막했다고 밝혔다.

올해로 14번째를 맞은 이번 축제는 철을 예술의 언어로 새롭게 해석하며, 조각 중심의 전시에서 한 단계 확장된 인문·기술·시민 참여형 축제로 진행된다.

행사는 내달 9일까지 동항 문화창고 1969와 영일대해수욕장 일원에서 펼쳐진다.

개막식은 포스코 및 협력사 직원과 가족, 시민으로 구성된 포스필하모닉오케스트라의 연주와 두호초등학교 파인트리 중창단의 공연으로 화려하게 문을 열었다.

산업도시의 상징인 철과 시민의 음악이 어우러져 포항의 현재와 미래를 표현하는 감동의 무대를 선사했다.

이날 행사에는 이강덕 포항시장을 비롯해 국회의원, 포항시의회 의장, 참여 작가, 기업 관계자, 지역 예술인 등 100여 명이 참석해 축제 개막을 함께 축하했다.

참석자들은 메인 작품인 ‘해와 달의 길 Solaris’를 비롯해 ‘문예철 콜렉티브’ 참여 작가들의 다양한 철 예술 작품을 관람하며, 산업기술과 예술이 융합된 새로운 도시문화의 가능성을 확인했다.

‘문예철 콜렉티브’에는 디자이너 안상수, 철학자 겸 큐레이터 이섭, 조각가 정현·이웅배, 소설가 김훈 등 국내 대표 예술가들이 참여해 철과 인간, 도시의 관계를 탐구하며 포항의 정체성을 새롭게 재해석했다.

또한 포스코, 제일테크노스, 동국제강, 포항철강산업단지관리공단 등 지역 철강기업들도 참여해 예술과 산업의 협업을 선보였다. ‘아트플랜’, ‘아트펜스’, ‘해와 달의 길 Solaris’ 등 공공미술 프로젝트는 시민들의 큰 관심을 끌고 있다.

시민이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 다채롭다.

전시 연계 체험프로그램 ‘철철공작소’, 작가와 함께하는 ‘스틸아트워크숍’, 철·예술·도시의 미래를 논의하는 학술포럼 ‘철철포럼’이 진행되며, 도슨트투어와 스탬프투어, 도시투어 등 체험형 프로그램도 운영된다.

이강덕 포항시장은 “철강 경기의 어려움 속에서도 14년간 함께 축제를 만들어주신 기업과 시민들께 감사드린다”며 “산업과 예술이 함께 성장하는 도시 포항의 미래를 이 축제를 통해 그려가길 기대한다”고 말했다.

포항문화재단 관계자는 “올해 스틸아트페스티벌은 산업과 예술, 시민이 하나로 어우러지는 축제”라며 “빛과 쇠를 통해 포항이 세계 속 예술도시로 자리매김하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.