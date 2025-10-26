[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시가 올가을 연달아 개최한 제60회 설악문화제, 2025 속초국제음식영화제, 2025 속초음식축제(마숩다, 속초)가 시민과 관광객의 호응 속 성황리에 막을 내렸다.

세 축제는 엑스포 잔디광장과 설악 로데오거리, 속초해수욕장과 센텀마크, 엑스포 타워 광장 등 도심 전역을 무대로 전통과 문화, 미식을 하나로 엮으며 큰 호응을 받았다. 행사장 전역에는 15만 명 이상이 방문한 것으로 추산된다.

올해 60주년을 맞은 설악문화제는 속초시 관내에서 진행된 축제의 상징적인 중심 역할을 했다. ‘설악의 60년, 속초의 이야기가 되다’라는 주제 아래, 제례와 드론쇼·불꽃쇼 등이 펼쳐지며 전통과 현대, 미래가 만나는 서사를 구축했고, 속초 갓 탤런트·속초! 60올림픽·한궁대회 등 세대 교차형 시민참여 프로그램으로 시민이 주인공이 되는 축제의 모델로 자리매김했다.

영수증 경품 이벤트 등 경제 활력을 위한 다양한 프로그램으로 지역 상권인 로데오거리와의 상생 구조를 안착시키며 소상공인들로부터도 많은 호응을 받았다.

EATOF(동아시아지방정부관광연맹) 회원국 중 말레이시아, 몽골, 베트남 3개국의 4개 예술단과 일본 자매도시 요나고시 예술단도 함께 하며 국제 문화교류의 외연을 넓혔다.

60년의 시간이 쌓은 지역 정체성·시민 자부심·국제적 개방성이 한 축 안에서 조화롭게 어우러졌다는 평가다.

2025 속초국제음식영화제는 음식과 영화의 결합을 전면에 내세운 국내 유일무이한 국제음식영화제로 입지를 다졌다. 미슐랭 셰프가 참여한 먹으면서 영화를 감상하는 ‘먹보관’, 관객 참여형 ‘맛있는 토크’ 등이 방문객들의 눈과 입을 사로잡았다. 오감만족 국제단편공모에는 전 세계 106개국에서 1,047편의 단편 음식영화가 접수되며 국제적인 이목도 끌었다.

속초를 배경으로 한 ‘속초에서의 겨울’이 특별상영되며 지역성을 국제 영화제에 담아냈다. 특히, 속초해수욕장의 절경이 보이는 투명 에어 돔을 설치해 악천후 속에서도 모두 쾌적하게 행사를 즐길 수 있도록 지원하며 호평받았다.

올해 처음 선보인 동네음식영화상영관 ‘마실씨네’는 지역 업체 10곳이 참여하며 도시 전체가 영화관이 되는 특별한 경험을 담아내, 영화제라는 행사의 범위를 생활권까지 확장했다. 상영관 모집은 단 이틀 만에 마감되며 지역 상인들의 높은 관심을 입증했다. 마실씨네의 1차 상영은 29일까지 이어진다.

2025 속초음식축제(마숩다, 속초)는 속초 대표 음식 홍보와 착한 가격, 친환경 축제를 핵심 가치로 내세우며 속초 7미와 지역 대표 음식을 23개 부스에서 선보였다. 친환경 다회용기 제공·반납 부스 운영으로 자원 순환형 축제를 구현했고, 각종 퍼포먼스와 공연으로 현장의 열기를 더했다.

이병선 속초시장은 “60주년을 맞은 설악문화제를 비롯해 속초국제음식영화제, 속초음식축제는 시 전역이 하나의 축제장이 되고 시민이 주인공이 된 진정한 도시형 통합 축제였다”며, “전통과 현대, 문화와 미식이 어우러진 이번 축제를 토대로 속초가 사계절 문화관광도시로 더욱 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.