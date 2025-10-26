[헤럴드경제=최원혁 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 가수 지드래곤이 첨성대에서 공연을 한다는 게시물이 유포되고 있으나 허위인 것으로 확인됐다.

26일 경북 경주시는 최근 카페와 블로그 등에 게시된 ‘지드래곤 APEC 2025 첨성대 공연’은 사실이 아니라고 밝혔다.

APEC 홍보대사인 지드래곤의 첨성대 공연 계획은 없으며 ‘사전등록’이나 ‘신청 접수’ 등으로 안내하는 내용도 모두 사실이 아니라며 주의를 당부했다.

시는 읍면동과 각 부서에 해당 내용을 즉시 공유하고 이장단 및 사회단체 등을 통해 허위 게시물 차단에 집중하고 있다.

또 APEC 정상회의 기간 중 도심 일원에서 예정됐던 대형 불꽃쇼도 극심한 혼잡과 경호·안전상의 이유로 취소됐다.

시는 정상회의가 종료된 후에 시민과 함께하는 APEC 기념 축하 행사를 개최할 예정이다.

경주시 관계자는 “온라인상 허위 정보에 현혹되지 않도록 시민과 관광객 모두의 관심과 협조를 바란다”고 말했다.