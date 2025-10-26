[헤럴드경제=최원혁 기자] 올해로 2회째인 ‘2025 김천김밥축제’가 문전성시를 이루고 있다. 행사 첫날에만 인파 8만명이 몰리며 성황을 이뤘다.

26일 경북 김천시는 전날 직지사문화공원과 사명대사 공원 일대에서 이틀간 개최한 축제에 첫날 하루 동안에만 방문객 8만명이 다녀간 것으로 추산된다고 밝혔다. 김천시 인구는 지난 8월 기준 13만4537명이다.

축제 이틀날인 이날도 인파가 대거 몰리자 김천시는 오전에만 두차례에 걸쳐 ‘김밥축제 인파 및 교통혼잡 예상, 일반차량 행사장 진입 통제’를 알리는 안전안내문자를 내보냈다.

방문객들은 김천 스포츠타운, 녹색 미래과학관, KTX 역, 김천시청, 김천역에서 셔틀버스를 타야 행사장으로 이동할 수 있다. 또 부스별 김밥 구매 가능 기준을 1인당 4줄로 제한했다.

지난해 처음 열린 축제에는 이틀간 10만명이 다녀간 것으로 집계됐다. 당초 시는 올해도 축제에 이틀간 10만명이 방문할 것으로 예상했다. 하지만 첫날 오전부터 방문객으로 문전성시를 이루자 김밥 품절 정보를 안내했다.

축제 참가자들은 김천시 공식 소셜미디어(SNS)에 “대기 줄과 통행하는 줄이 엉망이긴 해도 작년보다는 행사 여건이 많이 나아졌다”라거나 “셔틀버스 대기 줄이 숨 막히게 길다. 경유지는 버스를 타지도 못하고 기다리고 있다”, “행사 끝나도 사진 찍으러 갈 수 있느냐”, “교통지옥이다. 축제일을 더 늘려서 수요를 분산해야 한다” 등 의견을 남겼다.

한편 이번 축제에는 지역 업체의 김밥뿐 아니라 김천김밥쿡킹대회에서 우승한 ‘호두 마요 제육 김밥’을 비롯해 전국 프랜차이즈 김밥과 외국인들에게 익숙한 냉동 김밥 등 김밥 50여가지가 준비됐다.