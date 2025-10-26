[헤럴드경제=민성기 기자] 대한민국 육군이 베레모를 단계적으로 폐지하는 방안을 추진한다.

26일 국회 국방위원회 소속 박선원(더불어민주당) 의원이 육군본부로부터 제출받은 자료에 따르면 육군은 지난달부터 베레모와 전투모 혼용 확대를 시범적용 중이며, 2027년에는 전투모를 기본 군모로 지정해 보급을 늘리는 방안을 추진 중이다.

육군은 2011년 흑록색 베레모를 기본 군모로 도입했다. 일반 병사의 공식 정복을 따로 두지 않고 있는 육군은 베레모 착용으로 정복의 기능을 겸하고자 했다.

문제는 베레모를 도입하며 기존 전투모를 모두 회수하거나 새로 보급하지 않았다는 점이다.

육군 병사들은 공식 행사나 외출은 물론 훈련이나 작업, 근무, 체육활동에도 베레모만 쓸 수밖에 없었다. 특히 점점 폭염이 심해지는 여름철에 베레모는 착용이나 관리 면에서 모두 불편하다. 햇빛을 막아주는 챙이 없는 데다 열기가 잘 빠져나가지 않기 때문이었다.

또 전투 시에는 방탄 헬멧을 착용하기 때문에 전투력 향상에도 딱히 도움이 되지 않는다는 지적도 나왔다.

올해 1월 육군이 1사단 등 8개 부대 1730명을 대상으로 진행한 설문조사 결과를 봐도 베레모보다 전투모를 선호하는 장병이 93%였으며, 전투모로 군모를 단일화하는 데 찬성한 비율도 65%나 됐다.

예산과 조달 문제도 있다.

베레모와 전투모를 함께 착용함에 따라 예산도 중복 투입되고 있다. 베레모는 개당 6830원, 전투모는 6300원이며 지난해 베레모 조달금액은 11억원이었다.

또한 현재 베레모 제작 업체는 단 한 곳인데, 조달 지연이 빈번하고 품질 개선도 제한적인 것으로 파악됐다.

이에 육군은 베레모 및 전투모 착용 지침을 꾸준히 개선해왔다.

2020년 3월에는 베레모 단점을 보완하기 위해 전투모를 ‘특수군모’로 도입했고, 같은 해 8월에는 흐리고 비 오는 날이면 영내에서 전투모를 쓸 수 있도록 했다. 2021년 2월에는 휴가와 외출·외박 등을 제외하고 영내·외에서 전투모를 착용할 수 있게 했다.

그러나 지침 개선 후에도 베레모와 관련한 민원이 지속하자 베레모의 단계적 폐지를 골자로 하는 기본군복 개정을 추진하기로 했다.

특히 혹서기에는 외출·외박 시 부대 위병소만 나가면 더위에 베레모를 벗는 장병들이 많은 게 현실이다.

이에 육군은 올해 9월부터 1단계로 휴가와 외출·외박 때도 베레모와 전투모를 혼용할 수 있도록 시범 적용 중이다. 11월까지 시범 적용 결과를 바탕으로 국방부에 군인복제령 개정을 건의할 계획이다.

이후 2단계로 2027년 기본군복 개정 후 전투모 보급을 1개에서 2개로 늘리는 것을 추진한다.

박 의원은 “불편한 군모 착용을 강요하기보다 장병들이 편하게 쓸 수 있는 군모를 제공하는 것이 바람직한 군의 역할”이라며 “현실적인 어려움을 반영해 베레모를 폐지하고, 육군의 상징성을 살린 새 군모를 마련해야 한다”고 강조했다.