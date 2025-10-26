25일 충무공 이순신 탄생지에서 첫 ‘2025 이순신축제’ 성황리 개최...주민과 함께 만든 새로운 도시브랜드 ‘이순신1545 중구’ 공식 선포

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이순신 장군의 용기와 지혜가 깃든, 서울 중구(구청장 김길성)가 25일 이순신 생가터 인근에서 ‘2025 이순신축제’를 성황리에 개최했다.

올해 첫선을 보인 이번 축제에는 약 2만명이 방문해 세대와 국적을 넘어 모두가 함께 즐기며 ‘충무공 이순신 탄생지, 중구’를 새겼다.

축제는 을지로3가역에서 명보아트홀, PJ호텔에 이르는 거리를 무대로 펼쳐졌다. 해군홍보대의 비보잉 공연과 풍물놀이가 흥을 돋우며 개막을 알렸다. 이어 중구의 새로운 도시브랜드 ‘이순신1545 중구’가 공식 선포됐다. 이 브랜드는 이순신 장군의 탄생 연도 ‘1545년’에서 착안해 영웅을 품은 중구가 위대한 역사의 시작점임을 의미한다.

명보아트홀 광장에서는 주민 120여명이 참여한 협업 미술 프로젝트 ‘드로잉 이순신·드리밍 이순신’ 제막식이 열렸다. 각자가 색칠한 캔버스 조각을 이어 완성한 대형 소년 이순신의 그림이 공개되자 박수가 터져 나왔다.

이날 가장 열띤 호응을 모은 것은 ‘철인 이순신 콘테스트’였다. 동별 단체전에서는 이순신 장군의 해전을 연상케 하는 로잉머신 1545m 완주전이 펼쳐졌다. 외국인 주민도 참여해 화합을 다졌으며, 박진감 넘치는 승부 속에 주민들의 응원 열기와 끝까지 포기하지 않는 의지와 협동심까지 모두 빛난 무대였다. 우승의 영예는 동화동에게 돌아갔다.

개인전에서는 소년부의 줄넘기, 여성부의 오래매달리기, 남성부의 턱걸이 대결이 이어졌다. 특히 즉석 턱걸이 이벤트에서는 한 어르신이 20여 개를 달성해 관람객들의 탄성을 자아내기도 했다.

먹거리존 ‘순신 FIELD’는 문전성시를 이뤘다. 금돼지식당, 태극당, 올디스타코, 은주정, 어부의 그물질 등 중구 대표 맛집과 전통시장 상인들이 참여해 맛있는 냄새와 웃음소리가 행사장을 가득 메웠다. 거리에 차려진 테이블에서 음식을 즐기며 여유롭게 즐기며 휴식 취해. 방문객들은 “평소 줄서서 먹는 맛집들을 여기서 만나다니 너무 반갑다”, “축제에서 먹으니 더 꿀맛”이라며 웃음꽃을 피웠다.

특히, 이날 야외에서 펼쳐진 ‘이순신 밥상 요리 상품화 대회’에는 20팀이 참여, 이순신 장군과 관련된 스토리가 담긴 다양한 요리를 선보였다. 집중과 정성으로 빚은 요리들이 심사위원과 관객의 감탄을 자아냈고, 대상은 명량모자 팀에게 돌아갔다. 누룽지를 이용해 거북모양의 전통약과를 만들고, 감태로 울돌목의 물살을 형상화해 높은 평가를 받았다. 대회를 주최한 서울중구상권발전소는 수상작들을 활용해 상품을 개발할 예정이다.

남녀노소 모두가 즐길 수 있는 체험존도 큰 호응을 얻었다. 인형 말 타고 활쏘기, 거북선 만들기, 이순신 타투, 난중일기 컬러링, 드론 축구, 암벽 에어바운스 등 과거·현재·미래를 잇는 체험 부스에는 긴 줄이 이어지며 북적였다. 중구의 명소 남산자락숲길과 이순신 장군 포토존에서 추억을 남기는 발길도 끊이지 않았다.

길거리에서 열린 ‘청춘스타인형극단’ 어르신들이 꾸민 「민족의 영웅‘이순신–바다를 지켜라! 거북선 출동!」 인형극에는 어린이들이 모여 눈을 반짝이며 집중하며 관람했다. 전쟁 장면에서는 “이순신 장군 이겨라!”를 외치며 응원하기도 했다.

무대에서는 공연이 이어지며 현장의 분위기를 달궜다. 216만명의 구독자를 보유한 유튜버 이도현과 스트리트워크 아웃의 고수들이 펼친 철봉 퍼포먼스, 중구 홍보대사인 가수 김태연 양의 흥겨운 무대와 중구 청소년들이 펼치는 태권도·치어리딩·한국무용 등으로 모두가 함께 어우러지는 시간을 보냈다.

이날 이순신후예 해군홍보대가 축제의 시작과 끝을 빛내며 의미를 더했다. 특히, 피날레 공연에서는 풍물, 비보잉, 비트박스, 마술, 밴드공연 등 다채로운 무대가 펼쳐져 청춘들과 가족, 외국인 관람객까지 모두가 하나 되어 축제의 마지막을 뜨겁게 장식했다.

김길성 중구청장은“이번 축제는 이순신 장군의 용기와 지혜를 오늘의 중구에 새긴 뜻깊은 시간이었다”며 “주민과 함께 만들고, 주민이 주인공 된 이순신 축제가 중구의 자부심이 되고, 영웅의 탄생지인 중구가 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.