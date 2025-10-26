[헤럴드경제=최원혁 기자] 버스 안에서 소변 실수를 한 할머니를 도운 한 여성의 사연이 알려져 감동을 주고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘오늘 버스타고 집에 오는데…’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “오늘 버스 타고 집에 오는데 어떤 어머님이 ‘어머, 이게 뭐야. 아오 정말!’ 이러길래 사람들이 다 웅성거려 가보니 우리 할머니 같은 분이 소변 실수하신 거였다”고 당시 상황을 전했다.

A씨는 “할머님이 놀라셨는지 계속 미안하다고 사과하시는데 기사님도 차를 세울 수 없던 상황이었다”며 “바로 할머님한테 가서 가방에 있던 휴지랑 물티슈로 바닥을 다 닦았다”고 했다.

이어 “할머니가 엄청 미안해하시면서 ‘나이 들어 소변을 못 참는다’고 하셨다”며 “그래서 웃으면서 ‘저희 할머니도 급하면 가끔 실수하신다, 괜찮다’고 말씀드렸다”고 했다.

A씨는 버스 기사가 건넨 검정 비닐봉지에 소변이 묻은 휴지와 물티슈를 버렸다. A씨는 비닐봉지를 버리려 했지만 할머니가 A씨 어깨를 두드리며 “예쁜 손에 미안하다”고 봉지를 가져가 다음 정거장에서 내린 것으로 전해졌다.

그러면서 “(소변 실수는) 연세가 들면 자연스러운 현상”이라며 “누군가 이런 상황을 본다면 놀라지 말고 도와드리길 바란다”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘용기와 배려심에 감동받았다’, ‘엄마 생각이 난다’, ‘가장 놀라고 속상하셨을 할머니께서 마음의 위로를 받으셨겠다’, ‘나라면 선뜻 나서지 못했을 것 같은데 대단하다’, ‘누구나 나이가 들면 겪을 수 있는 일이다’ 등 다양한 반응을 보였다.