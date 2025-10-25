[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 뷰티코디네이션학과가 지난 23일 문화관 2층 실습실에서 ‘2025 뷰티코디네이션학과 현장직무수행능력 평가 및 협약업체 장학금 수여식’을 열고 실무형 교육과정의 성과를 공유했다.

이번 평가는 산업체 현장 중심 교육과정을 이수한 2학년 졸업예정자 46명을 대상으로 진행됐다.

평가에는 현직 산업체 전문가 6명을 포함해 12명의 심사위원이 직접 참여해 실무능력을 진단했으며 헤어, 피부, 메이크업 세 분야에서 우수한 성과를 거둔 8명의 학생들이 선발됐다.

헤어 부문에서는 권나현(21) 학생이 1등을 차지했으며 피부 부문 1등에는 유예진(21), 메이크업 부문 1등에는 김유리(21) 학생이 선정됐다. 이들은 현장 기술과 트렌드를 접목한 창의적인 작품 구성으로 높은 평가를 받았다.

이어 열린 장학금 수여식에서는 협약업체인 ㈜아이디뷰티와 ㈜약손명가가 각각 500만원과 300만원, 총 800만 원의 장학금을 전달했다.

대학은 두 기업과 협약을 통해 사회맞춤형 교육과정을 운영하고 있으며 교육과 취업을 연계해 산업현장에서 즉시 활동 가능한 인재를 양성하고 있다.

김미정 뷰티코디네이션학과장은 “이번 평가는 학생들이 현장에서 요구되는 기술과 감각을 직접 검증받는 과정이었다”며 “앞으로도 산업체들과의 연계를 강화해 전문성과 실무역량을 겸비한 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.