[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김윤혜(34)가 품절녀 대열에 합류한다.

25일 김윤혜는 서울 모처에서 비연예인 연인과 결혼식을 올리고 백년가약을 맺는다.

예식은 비연예인인 예비 신랑과 양가 가족들을 배려해 비공개로 조용히 진행될 예정이다. 소속사 제이와이드컴퍼니는 “세부 사항은 말씀드릴 수 없는 점 너그러이 양해 부탁드린다”고 당부했다.

이어 소속사는 “언제나 한결같이 김윤혜를 사랑해 주신 많은 분들께 진심으로 감사드리며, 인생의 새로운 출발을 앞둔 김윤혜에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드리겠다”고 덧붙였다.

김윤혜는 지난달 29일 자신의 블로그를 통해 “그동한 이사도 했다”며 새로운 거처로 옮긴 근황을 살짝 전하기도 했다.

한편 1991년 5월생인 김윤혜는 2002년부터 키즈모델로 활동했으며, 2007년 드라마 ‘최강! 울엄마’로 연기 활동을 시작했다. 이후 드라마 ‘넌 내게 반했어’ ‘선녀가 필요해’ ‘이웃집 꽃미남’ ‘뱀파이어 탐정’ ‘18 어게인’ ‘빈센조’ 등에서 이름을 알렸다.

지난해에는 tvN 드라마 ‘정년이’ 속 서혜랑 캐릭터로 큰 사랑을 받았으며, 지난 2월 종영한 SBS 드라마 ‘나의 완벽한 비서’에서도 활약했다.