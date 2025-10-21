‘고수익’ 좇다 현지 범죄단체에 납치·감금 범죄단지 ‘웬치’서 도구로 철저히 활용돼 중국 ‘일대일로’ 열풍 식으며 범죄 도시화 광범위한 초국가적 범죄에 국제공조 시급

한국의 2030세대 청년들이 캄보디아 웬치(园区·범죄단지를 의미)에서 범죄 도구로 내몰리고 있다. 이 지역에서 온라인 사기(스캠) 범죄에 연루돼 현지 구치소에 갇혀있던 한국인 64명은 18일 국내로 송환됐다. 경찰은 이 가운데 상당수에 대해 구속영장을 신청했다.

이들 외에도 1000여명에 가까운 한국인들이 현지 범죄조직에 가담하거나 강제로 활동 중인 것으로 보인다. 이들 대부분은 ‘고수익 일자리’라는 미끼에 속아 사실상 강제노동과 폭력이 일상화된 ‘지옥의 취업처’로 향했다. 외교부에 따르면 올해 들어 캄보디아에서 한국인 납치·감금 피해가 신고된 건수는 330건에 달한다. 지난 8월 캄포트주에서는 납치된 한국인 대학생이 중국계 범죄조직에 이용당하다 고문 끝에 숨지는 사건까지 발생했다.

▶사면초가 청년들 고수익 좇다 납치·감금=캄보디아 시아누크빌을 비롯한 각지에 들어선 범죄단지는 보이스피싱과 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 온라인 사기 범죄와 각종 마약 유통이 이뤄지는 장소다. 중국계 범죄조직은 고수익 해외 취업을 좇은 한국인들을 캄보디아로 유인했다. 이후 여권과 통장, 휴대전화를 빼앗고 감금과 협박, 폭력을 일삼으며 한국인 청년들을 각종 범죄의 부품처럼 활용했다.

헤럴드경제가 사단법인 한인구조단의 협조를 얻어 파악한 납치·감금 피해자들의 사연은 저마다 제각각이었으나 대체로 경제적 어려움을 이유로 캄보디아행을 택했다.

부산에서 사업을 하던 30대 남성 A씨는 지난달 하순께 ‘지인으로부터 사람을 소개받기로 했다’면서 가족에게 캄보디아 출국 일정을 알렸다. 예정대로 캄보디아에 도착한 A씨는 공항에 마중나온 브로커를 만나 차를 타고 이동했는데 그때부터 무언가 이상하다는 느낌을 받았다. 불길한 예감은 적중했다. A씨는 영문도 모른 채 위치불명의 장소에 감금당했다.

처음에 A씨는 캄보디아 범죄조직으로부터 ‘가족한테 돈을 받아내라’는 협박을 받았다. 나중에 A씨가 사업자임을 알아챈 일당은 그의 법인계좌를 뺏으려 했다. A씨를 자금세탁업자로 활용하려는 계획에서였다.

A씨는 조직의 명령에 순종하는 태도를 취하면서 탈출할 틈을 노렸다. 그러다 조직원들이 담배 피우는 사이 도망나와 호텔로 피신했고 가족들에게 자신의 상황을 알렸다.

가족들은 A씨에게 ‘당장 한국행 비행기 표를 끊어줄테니 넘어와라’고 했다. 하지만 A씨는 “공항까지 가는 길에 다시 납치될 것 같다”고 우려했다. 이를 듣고 A씨의 여동생이 한인구조단에 긴급 구조요청을 보낸 것이다. 한인구조단은 즉시 대사관과 한인회 등에 그의 소식을 전하고 구조작전을 펼쳤다. 덕분에 9월 말 한국으로 ‘무사’ 귀국했다.

하지만 여전히 두려움에 떨고 있다. 이정숙 한인구조단 회장은 “A씨를 실종신고한 적이 없는데 최근 가족들한테 ‘A씨가 실종됐다는 신고가 들어왔다’는 경찰 연락이 왔다더라”면서 “가족들은 범죄조직이 탈출한 A씨를 찾는다고 실종신고를 한 게 아닌지 의심하고 있다”고 말했다. A씨와 그의 가족은 2차 피해가 발생할까봐 휴대전화 번호와 기기를 바꿨다.

박호정 한인구조단 팀장은 “법인계좌 개설이 워낙 까다롭기 때문에 범죄조직은 사업하는 사람들을 노리기도 한다”면서 “사업 관련된 일이나 사람을 소개해주겠다고 하면서 사업자한테 접근하고 납치·감금해 그들이 갖고 있던 통장을 빼앗는 것”이라고 했다.

경기도에 사는 30대 남성 B씨는 2023년 7월 부친의 뇌수술 치료비로 경제적 어려움을 겪자 캄보디아 프놈펜으로 떠났다. 지인으로부터 ‘다른 나라에 좋은 일자리가 있다’는 제안에 무작정 배를 탔지만, 캄보디아에 도착하자마자 위치를 알 수 없는 건물에 납치·감금당했다고 한다.

IT회사 근무 경력이 있던 C씨도 비슷했다. 모친의 종양 수술비 마련을 위해 고수익 취업에 눈길을 돌린 그는 한국인이 운영하는 캄보디아의 한 컴퓨터 회사가 ‘프로그램 개발자를 구한다’는 내용의 글을 보고 지난해 4월 프놈펜으로 출국했다. 공항에 마중 나온 조선족이 호텔로 안내해 주는 듯 했지만 돌연 C씨의 목에 칼을 들이댔다. 여권과 지갑, 금품 등을 모두 빼앗긴 그는 이후 망고단지에 납치·감금돼 피싱 범죄에 활용됐다가 가까스로 탈출할 수 있었다고 한다.

30대 여성 D씨는 지난해 2월 일을 그만두고 6개월 동안 인터넷 도박에 빠져 지냈다. 한때 자살까지 고민했던 그는 돈 갚을 방법을 찾다 인터넷에서 본 고수익 취업 정보를 믿고 같은 해 8월 캄보디아로 떠났다. 거기서 그는 범죄단지의 일원으로 로맨스 스캠에 가담했다. 9월에는 시아누크빌로, 11월에는 포이펫으로 장소를 옮기며 범죄를 이어갔다. 일을 그만두고 싶었지만 발목이 잡힌 상태였다. ‘항공권과 숙박비를 다 빚진 건데 갚아야 된다’는 범죄조직의 말에 순응할 수밖에 없었고 캄보디아에서 저지른 불법 행위로 처벌받을 게 두려워 선뜻 한국으로 돌아갈 수도 없었다고 한다.

이처럼 고수익을 좇아 캄보디아로 향했던 이들 가운데 현지에서 범죄에 연루됐던 경우에는 무사히 돌아온다 하더라도 경찰 수사를 받고 법정에 서야 하는 처지다. 그나마 국내로 돌아온 이들은 상황이 좋은 편에 속한다. 현지 범죄조직이 감금된 이들을 통제하는 주요 수단으로 ‘마약’을 사용하기 때문이다. 조직은 피해자들에게 마약을 투약해 장시간 노동을 강제하고 착취했다. 이 때문에 범죄에 활용되다 마약까지 중독된 일부 한국인들은 범죄조직에서 탈출하는 데 성공해도 한국에 돌아가지 않는다고 한다. 처벌이 두렵기 때문이다.

권태일 한인구조단 대표는 “해외서 곤경에 처한 우리나라 사람들에게 도움을 주다보니 우리 단체가 범죄집단의 타깃이 되기도 한다”면서 “그들은 한인구조단과 한인회, 대사관 등이 자신의 사업을 방해하고 있다고 생각할 것”이라고 말했다.

▶중국의 ‘일대일로’ 열풍 식자, 범죄 비즈니스 본격화=캄보디아에서 이처럼 각종 범죄가 기승을 부리는 데는 ‘차이나 머니’가 이탈한 배경이 있다. 2011년 이후 중국 정부의 일대일로(一帶一路) 정책에 따라 캄보디아에 막대한 자본이 몰리며 카지노와 리조트 등 개발붐이 일었다. 이 시기에 카지노 도시로 변모한 대표적인 도시가 시아누크빌이다. 2015년엔 15곳 정도였던 이 지역의 카지노는 2019년엔 88개로 크게 늘었다.

하지만 캄보디아로 진출한 중국계 범죄조직들은 얼마 안 가 온라인 사기 범죄에 눈을 돌린다. 2020년 코로나19 바이러스가 확산해 도박이나 관광 사업으로 벌어들이는 수익이 급감하면서다. 카지노 사업 등 각종 이권을 노리고 들어온 자본은 썰물처럼 캄보디아를 빠져나갔고, 남은 자리에는 온라인 사기 조직과 인신매매 범죄단이 들어섰다.

국제사회는 이미 지속해서 우려와 경고의 목소리를 내왔다. 미국 국무부는 최근 ‘2025 인신매매 보고서’를 통해 캄보디아 인신매매 위험도를 최고 수위인 3등급으로 분류했다. 캄보디아 정부가 인신매매 근절을 위해 필요한 최소 기준을 충족하지 않고 있다는 이유에서다. 앞선 5월에는 유엔 인권최고대표사무소(UNOHCHR)가 다양한 국적의 사람들이 캄보디아 등 동남아 지역 범죄단지에서 온라인 사기나 범죄조직 운영에 강제로 동원되고 있다는 사실을 지적했다.

이때부터 점차 캄보디아는 단순한 해외취업 사기의 근거지가 아니라 초국가적 범죄 조직과 결합한 허브로 진화했다. 미국 평화연구소(USIP)는 2024년 보고서에서 캄보디아의 사기 산업이 연간 125억 달러(약 17조7500억원) 규모이며 국내총생산(GDP)의 약 40%라고 추산했다. 이는 사실상 보이스피싱 등 스캠 범죄가 캄보디아 경제를 이끄는 핵심으로 뿌리 깊게 자리했다는 것을 의미한다. 이러한 배경에서 부동산 개발·관광·금융 등의 분야로 성장한 대표적 조직이 바로 캄보디아 프린스 그룹이다.

이 그룹을 이끄는 천즈(38) 회장은 중국 푸젠성에서 태어났으나 2014년 27살의 나이로 캄보디아에 귀화했다. 그는 이후 10여년 만에 재벌로 성장했다. 훈 센 캄보디아 전 총리의 정치 고문으로 활동하며 조직의 세를 불리기도 했다. 하지만 최근 미국과 영국은 프린스 그룹을 초국가적 범죄조직으로 규정하고 대대적인 제재에 나섰다. 캄보디아 전역에 온라인 스캠 단지를 운영하며 외국인을 속이고 감금과 고문을 일삼는 등 범죄 혐의가 드러나면서다. 프린스 그룹이 운영한 것으로 알려진 태자단지에서도 한국인 납치·감금 피해자가 많았던 것으로 전해졌다. 한국 경찰은 프린스 그룹이 국내에 진출해 활동한 첩보도 입수한 상황이다. 향후 범죄 혐의가 포착되면 곧바로 내사 또는 수사에 착수할 방침이라고 경찰은 설명했다.

▶초국경 범죄에 국제공조 시급=경찰은 20일 캄보디아에 구금됐다가 인천행 전세기로 송환된 64명 중 59명에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 이 가운데 1명은 검찰 단계에서 영장이 반려되며 석방됐다. 나머지 인원 5명 중에서도 4명은 경찰이 구속영장을 신청하지 않아 석방됐고, 1명은 이미 구속영장이 집행돼 수감 중이라고 경찰은 밝혔다.

이들은 대부분 캄보디아 범죄단지에서 보이스피싱이나 로맨스 스캠, 코인투자 사기 등 온라인 사기 범죄 등에 가담한 혐의로 지난 18일 오전 3시께 대한항공 전세기에 탑승한 즉시 기내에서 체포됐다. 국적법상 국적기는 한국 영토로 간주해 체포영장 집행이 가능하기 때문이다. 경찰은 신병 확보 후 이들이 활동했던 범죄조직의 윗선과 국내외 피싱범죄 등에 대한 수사에도 속도를 낼 방침이다.

경찰청은 지난해 중순부터 이러한 캄보디아 스캠단지에서 벌어지는 한국인 피해 사실을 인지한 것으로 파악됐다. 아울러 대통령실을 비롯한 외교부·법무부 등 부처와도 해당 사항을 공유했다고 한다. 하지만 정부는 이번 대학생 사망 사건이 터지고 나서야 범정부 태스크포스(TF)를 구성하고 대대적인 조치에 나섰다.

전문가들은 한국 정부의 단발적 조치만으로는 이번 사태와 같은 국제적 범죄조직에 의한 국민 피해를 막을 수 없는 만큼 실시간 공조체계를 구축해야 한다고 강조한다.

김면기 경찰대 교수는 “정부 차원에서 공식적으로 추진하는 코리안 데스크 설치와 국제공조 협의체도 좋지만 보다 중요한 건 수사 실무진 간 스킨십을 강화하는 것”이라며 “정부나 기관 차원에서 공조를 강화하는 건 기본적으로 경직되고 시간이 소요되는 측면이 크기 때문”이라고 말했다. 그러면서 “스킨십이란 양국 수사 기관 관계자들끼리 왓츠앱 등 SNS를 통해 실시간으로 수사 사항을 주고받는 걸 강화하자는 의미”라며 “실무진에서 이러한 탄탄한 채널이 있다면 양국 간 협력의 실제적 효과는 매우 크기 때문에 이러한 제반 노력도 병행돼야 한다”고 강조했다. 이용경·이영기·안효정 기자