대영고 송성원 학생, 전국 최상위 경쟁률 뚫고 합격…“잠재력 있는 학생 발굴 노력 계속”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주 대영고등학교(교장 박원필) 2학년 송성원 학생이 2026학년도 KAIST 조기입학에 최종 합격했다.

지난해에 이어 2년 연속 KAIST 조기합격자를 배출하며, 일반고 학생도 과학영재로 성장할 수 있음을 보여줬다.

송 학생은 KAIST 수시 ‘창의도전 전형’에 지원해 전국 최상위 고3 학생들과 경쟁했다.

이번 합격은 시험 점수뿐 아니라 자기소개서, 학교장추천서, 연구 활동과 대회 실적 등 종합 심사를 통과한 결과다.

KAIST 과학영재선발제도는 과학 분야 진로 의지가 뚜렷한 학생을 선발한다. 2022~2024년 3년간 일반고 2학년 재학생 38명이 심사를 통과했지만, 고3과 함께 최종 합격한 2학년 조기졸업자는 단 11명에 불과하다.

대영고는 2010년 과학중점학교, 2018년 고교학점제 연구학교로 선정됐다.

학교는 ‘이글(Eagle) 프로젝트’, ‘단디캠프’, ‘Y-LAB 프로젝트’ 등을 통해 학생들의 과학 역량을 꾸준히 강화해 왔다.

학생들은 국내외 과학·로봇 대회에서도 뛰어난 성과를 기록했다.

2024년 세계 청소년 로봇대회 한국 대표,2024~25년 청소년 과학페어 전국 1등 및 최우수상,2024년 경북 청소년 과학탐구대회 금상 수상, 현재는 본선 대회를 준비 중이다.

한 학년 90명 미만의 소규모 학교임에도, 대영고는 매년 200명 이상의 서울대 합격생과 100명 이상의 의학계열 누적 합격생을 배출하고 있다.

학교 관계자는 “KAIST 조기입학과 과학영재 육성을 통해 잠재력 있는 학생들을 발굴하고 지원하는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

이번 송성원 학생의 합격은 일반고 학생도 충분히 과학영재로 성장할 수 있음을 보여주는 사례로 평가된다.