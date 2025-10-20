잦은 강우로 현미 품질 저하 우려…조기 수확·즉시 건조 강조

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시는 최근 이어진 잦은 비로 전국적으로 벼 수발아(이삭 내 발아) 현상이 확산함에 따라 지역 농가에 벼 적기 수확을 당부했다.

‘수발아’는 수확기 이전에 벼 이삭 속 볍씨가 발아하는 현상으로, 평균기온 20℃ 이상에서 3일 이상 강우가 지속될 경우 쉽게 발생한다.

이에 따라 현미천립중이 감소해 수확량이 줄고, 싹의 길이에 따라 완전미 비율과 재발아율도 크게 떨어지는 등 품질 저하가 심각하다.

상주시 주요 재배 품종인 일품과 미소 진품은 중만생종으로 출수 후 약 55일경이 적기 수확 시기지만, 이미 수발아 피해가 발생한 논은 조기 수확과 즉시 건조를 통해 피해 확산을 최소화해야 한다.

김인수 상주시 기술보급과장은 “잦은 비로 수확에 어려움을 겪고 있는 벼 재배 농가에 심심한 위로를 전한다”며, “농업기술센터는 벼 수확이 마무리될 때까지 현장 지도를 강화하고 대응 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.