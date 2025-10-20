지난 15일 발표된 부동산 대책으로 서울 전역과 경기 주요 지역이 강도 높은 규제로 묶인 가운데, 규제를 피한 지역은 반사이익이 예상되고 있다.

정부가 10월 15일 ‘주택시장 안정화 대책’을 발표하면서 서울 25개 자치구와 경기 과천, 광명, 성남 분당·수정·중원구, 수원 영통·팔달·장안구, 안양 동안구, 용인 수지구, 의왕, 하남 등 12곳이 조정대상지역 및 투기과열지구, 토지거래허가구역 등 삼중 규제지역으로 지정됐다.

이번 대책은 대출·청약·세제·토지거래를 동시에 제한하는 고강도 조치다. 무주택자의 주택담보인정비율(LTV)은 70%에서 40%로 낮아지고, 유주택자는 사실상 대출이 금지된다. 이 외에도 최대 10년의 청약 재당첨 제한, 고가 주택 대출 한도 축소 등 강력한 규제 방안이 포함됐다.

이러한 강도 높은 규제에 따라 해당 지역들은 당분간 조정 국면을 맞을 것으로 보인다. 반면, 규제를 피한 지역들은 풍선효과로 수요가 몰릴 가능성이 높다는 분석이 제기된다. 실제로 문재인 정부 시절에도 잇따른 고강도 규제 이후 비규제 지역이 반등한 사례가 있어, 이번에도 규제 풍선효과에 대한 기대감이 커지고 있다.

대표적인 지역이 김포다. 서울 접근성이 우수하고 GTX-D(신설 논의)와 5호선 연장 추진 등 교통 호재가 이어지는 가운데, 규제지역에서 제외된 김포는 수도권 내 사실상 유일한 ‘안전지대’로 꼽힌다.

업계 관계자는 “서울과 경기 주요 지역이 일제히 규제지역으로 묶이면서, 규제의 사각지대인 김포에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있다”면서 “서울 접근성과 교통 호재를 동시에 갖춘 김포는 이번 대책 이후 풍선효과의 대표 수혜지로 주목 받고 있다. 특히 풍무권역은 교통망 확충과 생활 인프라가 빠르게 완성되며 실수요자는 물론 투자자들의 문의가 꾸준히 이어지고 있다”고 말했다.

이러한 분위기 속에 역세권 입지와 완성된 인프라를 모두 갖춘 ‘해링턴 플레이스 풍무’에 관심이 집중되고 있다.

‘해링턴 플레이스 풍무’는 김포 풍무 양도지구 도시개발사업 1~3BL에 들어서는 대규모 주거단지로, 지하 3층~지상 최고 29층, 총 18개 동, 1,769가구 규모로 조성된다. 실수요자 선호도가 높은 전용 59~84㎡의 중소형 평면 위주로 구성된 점이 특징이다.

블록별 가구 수는 1BL 866가구, 2BL 664가구, 3BL 239가구로 구성된다. 전용면적별로는 ▲1BL 74㎡ 189가구, 84㎡ 481가구 ▲2BL 74㎡ 219가구, 84㎡ 445가구 ▲3BL 59㎡ 80가구, 74㎡ 159가구로 구성돼 있다. 중소형 위주의 평형 구성으로 실수요층의 관심이 높은 가운데, 남향 위주의 배치와 팬트리·드레스룸·알파룸 등 특화 설계를 적용해 공간 활용도를 높였다.

입지도 주목할 만하다. 단지에서 김포골드라인 풍무역까지 약 800m 거리로, 향후 서울 지하철 5호선 연장 수혜가 기대되는 역세권 입지다. 현재 5호선 김포 연장 사업은 정부 계획에 포함돼 있으며, 향후 한강선(5호선 연장 노선)이 본격화되면 환승 없이 마곡, 여의도, 광화문, 종로 등 서울 주요 업무지구로 직결될 예정이다.

교육 여건도 우수하다. 단지 반경 500m 내에 풍무초를 비롯해 양도초, 유현초, 신풍초 등 총 4개 초등학교가 밀집해 있고, 명문 중학교로 알려진 풍무중학교도 인근에 위치해 있다. 또한 차량으로 10~15분 거리에는 사우역과 인천 검단신도시 학원가가 조성돼 있어 사교육 인프라 접근성도 뛰어나다.

단지는 타입별 특별혜택 및 계약금 5% 중 1차 계약금을 500만원으로 설정해 초기 자금 부담이 적고, 6개월 뒤 전매가 가능한 점도 메리트다.

견본주택은 경기도 김포시 풍무동 일원에 위치해 있다.